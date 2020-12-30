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GeriDÃ¼nya Suriye'de yolcu otobüsüne acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±: 25 ölü 13 yaralÄ±
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Dünya
AA - Ä°HA
Haber GiriÅŸ: 30.12.2020 - 22:18 | Son GÃ¼ncelleme:

Suriye'de yolcu otobüsüne acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±: 25 ölü 13 yaralÄ±

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Suriye'de nedeni ve kimler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmeyen saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti. Yerel saatle 16:00'da bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ne gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da, 25 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 13 kiÅŸi ise yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisi aktarÄ±ldÄ±.

Esed rejiminin haber ajansÄ± SANA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Deyrizor-Humus arasÄ±nda seyahat eden bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

SaldÄ±rÄ±da 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 13 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine iliÅŸkin ise herhangi bir bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

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Suriyede yolcu otobÃ¼sÃ¼ne acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±: 25 Ã¶lÃ¼ 13 yaralÄ±

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