Esed rejiminin haber ajansÄ± SANA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Deyrizor-Humus arasÄ±nda seyahat eden bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.



SaldÄ±rÄ±da 25 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 13 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



SaldÄ±rÄ±nÄ±n nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine iliÅŸkin ise herhangi bir bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

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