Suriye’de yeni süreç başlar mı?

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HÜKÜMETTE, edinilen bilgiye göre Türkiye’nin son aylarda özellikle Ukrayna Savaşı’nın çözümü için üstlendiği rolün ve Rusya’nın bu bölgeye yoğunlaşmasının, Suriye sorununun çözümü için iyi bir zamanlama olabileceği yorumları yapılıyor. Hükümet kaynakları yapılan toplantılarda, bu sürecin değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin yapılan analizler hakkında şunları söyledi:

NE YAPILABİLİR?

“Türkiye’nin şu anki denge politikası, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke için önemli. Sorunun çözümüne sağlanacak katkı, diğer dış politika başlıklarına da çok katkı sağlar. Bu uzlaşma politikası, sorunlu alanlarda yeni adımlar atılmasını kolaylaştırabilir. Suriye başta olmak üzere Ermenistan, İsrail’le yeni başlıklar açılabilir. Mısır konusunda biraz daha zamana ihtiyaç olabilir.

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ÖNCELİKLİ KONU

Bu dönem özellikle Suriye ve PKK sorununun çözümü konusunda Türkiye için yeni bir fırsat kapısı açabilir. Devletten devlete zaten süren ilişki geliştirilebilir. Ne zaman Suriye ile bir ilerleme imkânı ortaya çıksa, İran ve Rusya faktörü devreye giriyordu. Olumlu hava engelleniyordu. Şimdi bu süreçte Rusya, hem Ukrayna, hem dünyadan gelen tepkiler, hem de kendi iç sorunlarıyla meşgulken, Suriye yönetimiyle göçmen sorununu da içini alan yeni bir başlangıç yapılabilir.

ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIK

Bu süreç doğru kullanılırsa, Türkiye’nin lehine olabilir. Hem Suriye yönetimiyle ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, göçmenlerin ülkelerine dönüşünün sağlanması için fırsat olabilir. Bu konuda Türkiye üç vazgeçilmezini tüm temaslarda söylüyor. 1- Üniter yapının korunması 2- Ülke bütünlüğünün korunması 3- Geri dönen göçmenlerin güvenliğinin sağlanması.

PKK SORUNU ÖNEMLİ

Ülke bütünlüğü ve üniter yapı, PKK’nın Suriye topraklarındaki faaliyetleri ve Kürt özerk bölgesiyle ilgili konuları içeriyor. Bu konular, kendilerine de iletildi. Özellikle Esad’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde, gerekli mesajlar iletildi.

ESAD’IN BAE ZİYARETİ DESTEK ARAYIŞI



“Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, kendisinin yeni açılımlar yapmak, yeni destek yaratma ihtiyacı içinde olduğunu da gösteriyor. Sorunun çözümü için farklı çıkışlar aranıyor. Türkiye, bu süreci BAE ile olan yeni dönem ilişkileri de hesaba katarsak, pozitif bir sürece çevirebilir. Bunun başarılı olması, Türkiye’deki göçmenlerin en az yarısının geri dönmesi anlamına gelir.”

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İDLİB'DE RAMAZAN

RAMAZAN ayı Suriye’nin El Bab ve İdlib bölgelerinde de çarşı pazarları hareketlendirdi. Bu bölgelerde özellikle fırıncılar iftara çeşit çeşit ekmek, pide ve tatlı çeşitleriyle hazırlanıyor. Ayrıca seyyar tatlıcılar da sergiledikleri lezzetlerle bu yarıştan geri kalmıyor. (AFP)