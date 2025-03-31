Suriye’de yeni dönemin kabinesi belli oldu

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Önceki gün Suriye’nin başkenti Şam’daki halk sarayında, ülkenin yeni lideri Ahmed Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. Uluslararası toplumdan yeni yönetimin Suriye’deki etnik ve dini azınlıkları kapsayıcı bir siyasi yapı kurması çağrılarına karşılık, 23 kişilik kabinedeki dört bakan azınlık grupların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden seçildi.

İNSAN HAKLARI VURGUSU

Törendeki konuşmasında, “Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız” diyen Şara, “insan hakları ve temel özgürlükleri koruyup güçlendirme” sözü verdi. İstihbarat Başkanı Enes Hattab İçişleri Bakanı görevini devralırken, daha önce Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Murhaf Ebu Kasra’nın bakanlıklarını sürdürdüğü görüldü. Kabinede, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda’dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu.

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TEK KADIN İSİM

Kabinenin en dikkat çeken ismi ise listedeki tek kadın olan Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat. Ülkenin Hıristiyan topluluğunda öne çıkan isimlerden ve Esad muhalifliğiyle bilinen Kabavat, Şam’da iktisat ve hukuk diploması aldıktan sonra ABD’de hukuk alanında yüksek lisans yaptı. ABD’de akademisyenlik de yapan Kabavat, Suriye’de dinler arası diyalog ve kadın hakları üzerine yürüttüğü çalışmalarla da biliniyor.