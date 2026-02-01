Suriye'de yeni dönem... Entegrasyon başlıyor

Haberin Devamı

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, önceki gün SDG ile imzalanan anlaşmaya dair yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan el Mustafa’ya göre önceki günkü anlaşma 18 Ocak tarihinde varılan mutabakatın uygulama mekanizmalarını tamamlayıcı bir metin.

PETROL VE HAVALİMANI

Entegrasyon ve devir teslim süreçlerinin 2 Şubat pazartesi gününden itibaren başlayacağını aktaran Mustafa, stratejik noktaların merkezi yönetime devredileceğini belirtti. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rimeylan ve el Suveydiye petrol ve gaz sahaları ile Kamışlı Havalimanı’nın kontrolünün en geç 10 gün içinde Şam kontrolüne geçmesi bekleniyor. Ayrıca, Kürtlerin yoğun olduğu Haseke ili için atanan emniyet müdürünün vakit kaybetmeden resmi görevine başlayacağı bildirildi. Bu arada Suriye resmi ajansına göre İçişleri Bakanlığı Ceza Soruşturma Dairesi Başkanı olarak görev yapan Kamışlı doğumlu Tuğgeneral Marvan el Ali, Haseke Emniyet Müdürü olarak atandı.

‘BİREYSEL KATILIM’ VURGUSU

Bakan el Mustafa, SDG mensuplarının Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri tugaylara ‘bireysel olarak’ dahil edileceğini, böylece askeri güçlerin tek çatı altında birleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Önceki gün yapılan açıklamada Haseke ve Kamışlı’da 3 SDG tugayından oluşacak bir tümen ile Ayn el Arab’tan bir SDG tugayının Suriye Ordusu’na katılacağı bildirilmişti.

ABDİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmaya varan SDG lideri Mazlum Abdi de entegrasyon sürecinin 2 Şubat’ta başlayacağını teyit etti. Ronaha TV’ye konuşan Abdi, “Anlaşma kapsamında, Kürt kentlerine, köyler de dahil Suriye ordusu girmeyecek. Bu Cizir bölgesi ve Kobani için geçerlidir. 2 Şubat’ta entegrasyon başlayacak ve bu devam edecek. Geçici Suriye Hükümeti’ne bağlı bir güç Haseke ve Kamışlı’ya gelecek ve bu entegrasyonu takip edecek. Entegrasyon bitince onlara bir ihtiyaç kalmayacak” dedi. “Hedeflerimiz bugün elde ettiklerimizden daha büyüktü” diyen Abdi, “Verilen emeği de küçük görmemek gerek. Anlaşma, Kürt kentlerinin siyasi, askeri ve idari anlamda korunması üzerine. Kazanımlarımız korunacak” ifadesini kullandı ve mücadelenin süreceğini söyledi.