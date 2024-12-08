Suriye'de yaşanan gelişme, dünya basınına bomba gibi düştü

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Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi iktidarı, Esad rejimi karşıtı silahlı muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolü ele almasının ardından tarihe karıştı.

Suriye'de yaşan gelişme, dünya basınına bomba gibi düştü.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), manşetten duyurduğu haberinde "Suriye hükümeti, Esad ailesinin 50 yıllık demir yumruk yönetimine son vererek hızla hareket eden muhaliflere yenildi" başlığını kullandı.

AP'de yer alan haberde, "Suriye hükümeti, günün erken saatlerinde muhaliflerin ani saldırısı sonucu çöktü. Muhalifler, başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Kalabalık halk, Esad ailesinin 50 yıllık demir yumruklu iktidarının sonunu kutlamak için sokaklara döküldü" ifadelerine yer verdi.

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AP ayrıca, muhaliflerin Suriye Devlet Televizyonu aracılığıyla Esad'ın devrildiğini ve tüm tutukluların serbest bırakıldığını duyurduğunu aktardı.

ABD'de yayın yapan New York Times (NYT) gazetesi, Suriye'deki gelişmeleri canlı güncellemeler ile servis etti.

Başlığında "Muhalifler, Şam'ı Esad'dan kurtardıklarını açıkladı" ifadesini kullanan NYT, "Sadece birkaç günlük hızlı ilerlemenin ardından muhalifler, Suriye'nin başkentini kontrol altına almış gibi görünüyor" dedi.

NYT ayrıca, Beşar Esad'ın nerede olduğunun belirsiz olduğunu vurguladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), yaşanan gelişmeleri "Suriye'de Esad rejimi düştü" başlığıyla duyurdu.

Haberi manşetten yayınlayan WP, muhaliflerin zafer konuşmasını devlet televizyonu aracılığıyla yaptığını belirtti.

WP, "Ailesi 50 yıldan fazla bir süredir Suriye'yi yöneten Esad'ın akıbeti henüz bilinmiyor" dedi.

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ABD'nin bir diğer önde gelen gazetesi Wall Street Jounal (WSJ), "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin Şam'ı Ele Geçirmesiyle Kaçtı" başlığını attı.

WSJ'de "Suriyeli muhalifler, bir hafta boyunca Esad güçlerine karşı şaşırtıcı askeri ilerlemeler kaydettikten sonra başkent Şam'ı Esad'ın diktatörlüğünden kurtardıklarını söylediler" dedi.

ABD'nin uluslararası yayın kuruluşu CNN, "Muhalifler Şam'ı ele geçirdi. Suriye'de rejim düştü" dedi.

CNN, Esad karşıtı muhaliflerin Suriye'yi "Özgür" ilan ettiğini duyururken Esad'ın Suriye'den kaçtığını belirtti.

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Suudi Arabistan'ın uluslararası haber televizyonu Al Arabiya, başkent Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçtiğini Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapılan yayını aktararak duyurdu.

Al Arabiya'da yer alan haberde, "Büyük devrim kazandı ve Esad rejimi düştü" ifadesi yer aldı. Al Arabiya ayrıca, muhaliflerin televizyonda yaptığı "Allah'a şükür Şam şehri kurtarıldı ve Beşar Esad devrildi" açıklamasını aktardı.

Arap dünyasının nabzını tutan Al Jazeera, manşetten yayınladığı gelişme için "Muhalefet Şam'ı ele geçirdi" ifadesini kullandı.

Al Jazeera, muhaliflerin Esad'ın devrildiğini söyledikleri açıklamalarına yer verdi.

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İngiliz kamu yayıncısı BBC, başlığında "Suriyeli muhalifler, Devlet Başkanı Esad'ın kaçtığını söyleyerek Şam'ı ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi (FT), manşetten duyurduğu haberinde "Esad hanedanını devrildi" başlığını kullandı.

FT, "Suriyeli muhalifler Şam'ı ele geçiridi. Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi, muhaliflerin ülke genelindeki çarpıcı saldırıları karşısında çöktü" dedi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Suriye'de yaşanan gelişmelere geniş yer ayırdı.

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Bir haberinde "Muhalifler, Şam'ı ele geçirdiklerini bildirdi" diyen The Guardian, bir haberinde ise "Esad'ın kaçtığı" bilgisini aktardı. The Guardian bir başka haberinde, yaşan sürecin nasıl gerçekleştiğini okuyucularına aktardı.

İngiltere merkezli Middle East Eye: "Suriyeli muhalifler Beşşar Esad'ı devirdi" başlığıyla manşet yaptı.

Middle East Eye haberinde, "Muhalifler yerel saatle sabah 05.00 sıralarında herhangi bir direnişle karşılaşmadan başkent Şam'a girdiler." dedi.

Rus gazetesi Ria Novosti, "Silahlı muhalefet Esad'ın devrildiğini duyurdu" ifadeleriyle Suriye'de yaşanan gelişmeleri manşetten verdi.

Ria Novosti, Suriye'de yaşanan gelişmeleri canlı güncellemeler ile aktardı.

Fransız gazetesi France24, Esad karşıtı muhaliflerin Şam'ın başkentini kontrol altına almasını yakından takip etti.

Suriye'deki son durumu okuyucularına kataran France24, "Suriyeli muhalifler Şam'ı ele geçirdi ve Beşar Esad'ın düştüğünü duyurdu" başlığını kullandı.