×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye’de vatandaşlıkta yeni dönem

Güncelleme Tarihi:

#Suriye Vatandaşlığı#Kürt Nüfusu#Baas Rejimi
Suriye’de vatandaşlıkta yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 07:00

ŞAM hükümeti ve SDG arasında entegrasyon süreci devam ederken, Suriye İçişleri Bakanlığı ülkedeki Kürt nüfusun, Baas rejimi döneminde vatandaşlık verilmeyen kısmının vatandaşlığa geçebilmesini sağlayacak başvuru sürecini düzenledi.

Haberin Devamı

SANA’nın haberine göre vatandaşlık almak isteyenler, bireysel şekilde ya da aileleriyle Şam, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke şehirlerinde kurulacak merkezlere müracaat edecek. Başvuru sahiplerinden kimlik belgesi ve ikametgah belgesi ibraz etmeleri istenecek. İçişleri Bakanlığı, sürecin “yasal şeffaflık, vatandaşlık haklarının korunması ve eşitlik” ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini kaydetti. Suriye lideri Şara, 16 Ocak’ta yayımladığı kararnameyle, Suriye’de yaşayan Kürt kökenli tüm bireylerin Suriye vatandaşlığına kaydedilmesi talimatını vermişti.

Gözden KaçmasınGrönland, ABDye kapıyı kapattı: Hastane geminizi istemiyoruzGrönland, ABD'ye kapıyı kapattı: Hastane geminizi istemiyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye Vatandaşlığı#Kürt Nüfusu#Baas Rejimi

BAKMADAN GEÇME!