Suriye’de vatandaşlıkta yeni dönem

SANA’nın haberine göre vatandaşlık almak isteyenler, bireysel şekilde ya da aileleriyle Şam, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke şehirlerinde kurulacak merkezlere müracaat edecek. Başvuru sahiplerinden kimlik belgesi ve ikametgah belgesi ibraz etmeleri istenecek. İçişleri Bakanlığı, sürecin “yasal şeffaflık, vatandaşlık haklarının korunması ve eşitlik” ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini kaydetti. Suriye lideri Şara, 16 Ocak’ta yayımladığı kararnameyle, Suriye’de yaşayan Kürt kökenli tüm bireylerin Suriye vatandaşlığına kaydedilmesi talimatını vermişti.