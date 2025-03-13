×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye’de Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Cumhurbaşkanı#Suriye Cumhurbaşkanlığı
Suriye’de Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 02:07

Suriye’de güvenliği güçlendirmek amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyinin kurulduğu bildirdi.

Haberin Devamı

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede güvenliği sağlamaya yönelik adımlar kapsamında, Cumhurbaşkanı başkanlığında faaliyet gösterecek ve güvenlik ile siyasi politikaların koordinasyonundan sorumlu olacak Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu.

Konsey, Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları, Genel İstihbarat Müdürü'nün yanı sıra Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 2 danışman ve 1 teknik uzmandan oluşacak.

Toplantılar, Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine düzenli ve gerekli görüldüğünde yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Cumhurbaşkanı#Suriye Cumhurbaşkanlığı

BAKMADAN GEÇME!