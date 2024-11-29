Suriye’de tansiyon yükseldi: Ankara yakın takipte

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Suriye’de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Beşar Esad güçlerine Halep’in kuzeyinden sürpriz bir saldırı başlattı. Çarşamba günü sabah başlayan çatışmalarda 182 kişinin öldüğü bildirildi. HTŞ ve bazı yerel muhalif grupların 56 köy ve noktayı ele geçirdiği ve Halep merkezine 1 kilometreye kadar yaklaştığı ileri sürüldü.

‘BÖLGEDEN BAĞIMSIZ DEĞİL’

Ankara ise bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz” açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye’deki hareketlilik Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerden bağımsız değil. Kaynaklar, “Bölgede yaşanan son gelişmelerle birlikte yerel unsurlar hem kendi pozisyonlarını tahkim etmek hem de fırsat buldukça etki alanlarını genişletmeye çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.

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SALDIRI NASIL BAŞLADI

Güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye’ye komşu İdlib bölgesine yönelik Rusya’nın hava, Suriye rejiminin kara saldırıları son dönemde yoğunlaştı. Suriye rejim güçleri ve milis grupların İdlib’e yönelik saldırıları sonucunda 30’un üzerinde sivil hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı. Son olarak bir Kuran kursuna düzenlenen saldırıda üç çocuk hayatını kaybetti. Bir kısmı ağır olmak üzere onlarca çocuk yaralandı. Yaşanan bu saldırılar üzerine, Suriyeli muhalif gruplar atışların geldiği bölgelere yönelik Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlattı. Muhalif grupların başta sınırlı olarak planladığı bu operasyon, rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile genişledi.

SAHADAKİ SON DURUM NE

HTŞ, Halep kent merkezinin 1 kilometre yakınına kadar yaklaşırken, kontrolünü ele geçirdiği bölge 400 kilometrekarelik bir alana ulaştı. Esad rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. HTŞ’nin ele geçirdiği bölgelerde, Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini de esir aldığı bildirildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda ölenlerin sayısının 102’si Heyet Tahrir El Şam’dan, 19’u yerel müttefik gruplardan ve 61’u rejim güçlerinden olmak üzere 182’ye yükseldiğini açıkladı.

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GERGİNLİK ARTMAMALI

Türkiye’nin İsrail’in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği operasyonları bugüne kadar engellediğini belirten güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Astana ve diğer platformlarda garantör ülkelere (Rusya ve İran) Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini ilettiğini aktardı. Ancak kaynaklar, bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmadığına işaret ediyor.

‘HALEP’İN KAPISI’... KRİTİK NOKTA SERAKİB

Muhalif grupların dün son olarak Halep’in batısındaki Han el-Asal köyünü ele geçirerek kentin dış mahallelerine 1 kilometre kadar yaklaştığı kaydedildi. Suriyeli direnişçilerin, Halep’in 8 kilometre kuzeybatısındaki Jakid-al-Adas ve dün ele geçirilen Han el-Asal köyünden şehre doğru “hilal taktiği” ile ilerlediği değerlendiriliyor. Muhalifler ayrıca Halep’in güneybatısındaki Zerbe ve Alam Al Sihr yerleşim yerlerini ele geçirerek Halep-Şam arasındaki en kilit ulaşım rotası M5 otoyolunu da fiilen kesmiş oldu. Çatışmalar M5 otoyolunun kısmen ele geçirilmesinin ardından hem Lazkiye’ye uzanan M4 hem de M5 otoyolunun kesişme noktasında bulunan Serakib’de yoğunlaştı. Serakib ilçesi Halep’in kapılarından biri olarak adlandırılıyor.