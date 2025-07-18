Aşiretler 'seferberlik' ilan etti

Suriye'deki aşiretler, Süveyda kentine girmek için seferberlik çağrısı yaptı.



50 binden fazla kişinin ülkenin çeşitli bölgelerinden Süveyda'ya gelmesi beklenirken, seferberlik kararının "Bedevi aşiretlerini kurtarmak için" alındığı kaydedildi.



Yapılan açıklamada, "Biz, Suriye'nin evlatları olarak, Süveyda'da yaşanan cinayetleri, soykırım suçlarını ve masum insanların yerinden edilmesini endişeyle takip ediyoruz." denildi.

Süveyda'da yerinden edilen Bedeviler



Suriye hükümetine çağrıda bulunan açıklamada, Bedevilere müdahale edilmemesi ve bölge dışından gelenlere destek olunması için hareketlerinin engellenmemesi çağrısı yapıldı.



Açıklamada, eylemlerinin meşru hak olduğu savunuldu.



Öte yandan Al Jazeera'da yer alan haberde, Tedmur-Humus otoyolunda Süveyda'ya ilerleyen aşiretlerin konvoyu, İsrail'in saldırısının hedefi olduğu belirtildi.



Aşiretlerin, İsrail'in saldırısına rağmen Süveyda kentine girdiği kaydedilirken kentin batısındaki Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerinde kontrolü sağladıkları bildirildi.