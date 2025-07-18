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İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin bölgede yaşanan "istikrarsızlık nedeniyle" Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda kentine girişine izin vereceğini belirtti.
Söz konusu İsrailli yetkili, Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda'ya girişinin "48 saat süreceği ve sınırlı olacağını" ifade etti.
İsrail, çatışmalara sahne olan Süveyda ve çevresinde daha önce Suriye güçlerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.
Bedevi Araplar Konseyi, kamera karşısına geçerek ellerindeki cezvelerdeki kahveleri yere döktü.
Konsey mensupları, sosyal medyada yapılan paylaşımda, Süveyda'nın tamamı kurtarılıncaya kadar tek bir fincan Arap kahvesi bile içmeyeceklerine dair yemin etti.
Ülkede birlik ve barış sağlanana kadar misafirlere ikram etmek için havanda kahve dövmenin yasaklandığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Süveyda kentinde yaşanan çatışmaların derhal soruşturulması çağrısında bulundu.
Turk yaptığı açıklamada, “Akan kan ve yaşanan şiddet durmalı. Tüm insanların korunması en öncelikli konu olmalıdır” dedi.
“Tüm ihlallere ilişkin bağımsız, hızlı ve şeffaf soruşturmalar” yapılması gerektiğini söyleyen Turk, “Sorumlular hesap vermeli” ifadesini kullandı.
Turk, “Bu tür şiddet eylemlerinin tekrarlanmasını önlemek için acil önlemler alınması çok önemlidir. İntikam ve misilleme çözüm değildir” sözlerini ifadesine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı X sosyal medya hesabında, Suriye'ye ilişkin açıklama yapıldı.
Çatışmaların yaşandığı Suriye'ye yönelik, en yüksek seviye olan "4. seviyedeki" seyahat uyarısının sürdüğü hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, bölgeyi terk edemeyen kişilerin ise güvenli bir yere sığınması tavsiye edildi.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Bedevi Araplar ve aşiret güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde yoğunlaştı. Aşiretlerin, kent merkezine 1 km uzaklıkta olduğu bildirildi. Çatışmaların, kent merkezine yakın bir mesafede devam ettiği kaydedildi.
Suriye güvenlik güçlerinin, Süveyda'da yeniden başlayan çatışmaları sona erdirmek amacıyla kente girmeye hazırlandığı kaydedildi.
Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Suriye güvenlik güçleri, Süveyda kentinde sûkunetin sağlamak ve Dürzi-Bedevi Arap aşiretleri çatışmasını bastırmak için yeniden konuşlanmaya hazırlanıyor" açıklaması yaptı.
Süveyda'daki operasyona, geri çekildiği bildirilen birliklerin gönderildiği aktarıldı.
Suriye'deki aşiretler, Süveyda kentine girmek için seferberlik çağrısı yaptı.
50 binden fazla kişinin ülkenin çeşitli bölgelerinden Süveyda'ya gelmesi beklenirken, seferberlik kararının "Bedevi aşiretlerini kurtarmak için" alındığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, "Biz, Suriye'nin evlatları olarak, Süveyda'da yaşanan cinayetleri, soykırım suçlarını ve masum insanların yerinden edilmesini endişeyle takip ediyoruz." denildi.
Süveyda'da yerinden edilen Bedeviler
Suriye hükümetine çağrıda bulunan açıklamada, Bedevilere müdahale edilmemesi ve bölge dışından gelenlere destek olunması için hareketlerinin engellenmemesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, eylemlerinin meşru hak olduğu savunuldu.
Öte yandan Al Jazeera'da yer alan haberde, Tedmur-Humus otoyolunda Süveyda'ya ilerleyen aşiretlerin konvoyu, İsrail'in saldırısının hedefi olduğu belirtildi.
Aşiretlerin, İsrail'in saldırısına rağmen Süveyda kentine girdiği kaydedilirken kentin batısındaki Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerinde kontrolü sağladıkları bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD’nin İsrail’in Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına destek vermediğini söyledi.
Bruce, "Hem mevcut krizi ele almak, hem de iki egemen devlet arasında kalıcı bir anlaşma sağlamak amacıyla, İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik temas halindeyiz" dedi.
Bruce, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu vizyonunun İsrail ile Suriye arasında komşuluk temelli bir barış öngördüğünü ifade etti. Bruce, "Başkan, memnuniyetsizliğimizi açık bir şekilde ifade etti ve biz de olayların durdurulması için hızlı bir şekilde harekete geçtik" diye konuştu.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti.
Suriye güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.
Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, Suriye ordusunun, varılan ateşkes sonrasında Süveyda kentinden tamamıyla çekildiği ve kent merkezinin tamamıyla Dürzi güçlerinin kontrolüne girdiği aktarıldı.
Ancak Süveyda'daki tansiyon düşmedi. Şam hükümeti, Dürzi grupları, ateşkesi ihlalle suçladı. Süveyda kenti, ateşkese rağmen İsrail'in hava saldırılarının hedefi oldu.