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Dünya
Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Suriye’de şimdi de açlık krizi kapıda

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Suriye’de şimdi de açlık krizi kapıda

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (DGP), Suriye’de iç savaşın başından beri en büyük açlık sorununun yaşandığını açıkladı. DGP’ye göre Suriye’de 12.4 milyon insan gıda erişimi konusunda sorun yaşıyor. Bu sayıda, geçen yıla kıyasla 4.5 milyon artış kaydedildi.

DGP bu nedenle Türkiye’den Suriye’nin kuzeyine yardım ulaştırılmasına olanak sağlayan BM düzenlemesinin uzatılmasını istedi. DGP Sözcüsü Tomson Phiri, “Milyonlarca kişinin hayatı söz konusu” diyerek uyarıda bulundu.

Rusya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Babülhava’dan giren yardımları engellemek istemesinden sonra milyonlarca sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Söz konusu düzenlemeyi içeren BM kararının süresi BMGK tarafından uzatılmazsa 10 Temmuz’da sona erecek. Babülhava Sınır Kapısı’nda her ay binden fazla insani yardım tırı Suriye’ye geçiyor, Rusya veto kartını uygularsa bu kapı kapanacak.

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