×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye'de şiddetli patlamalar: 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Halep#Patlama
Suriyede şiddetli patlamalar: 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 07:13

Suriye'nin Halep ilinin güneybatısında patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan şiddetli patlamalar sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

El-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi. Suriye ordusunun askeri sahasında gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yetkili makamlar patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Gözden KaçmasınKrizlerin gölgesinde BM zirvesi başlıyorKrizlerin gölgesinde BM zirvesi başlıyorHaberi görüntüle

PATLAMA BÖLGESİNDE EVLER BOŞALTILDI

Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye ettiği belirtildi. Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Haberin Devamı

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını açıklamıştı.

Gözden Kaçmasınİsrail’de skandal karar... Herzog katili affettiİsrail’de skandal karar... Herzog katili affettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Halep#Patlama

BAKMADAN GEÇME!