Suriye'de şiddetli patlamalar: 4 kişi yaralandı

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El-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi. Suriye ordusunun askeri sahasında gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yetkili makamlar patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

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PATLAMA BÖLGESİNDE EVLER BOŞALTILDI

Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye ettiği belirtildi. Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

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Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını açıklamıştı.