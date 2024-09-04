Suriye’de PKK/YPG ile ABD askeri kuyu nöbetinde

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ABD ordusu DEAŞ karşıtı koalisyonun bir parçası olarak ana unsurlarını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG’ye Suriye’de destek vermeye devam ediyor. Terör örgütü Suriye’nin doğusundaki petrol kuyularını kontrol altında tutarken, ABD ordusu da bölgedeki yaklaşık 900 askeri personeliyle terör örgütü için petrol kuyularının korunması görevini yürütüyor. AFP haber ajansının dün yayımladığı fotoğraflarda ABD askerlerinin, Suriye’nin doğusundaki Haseke’nin Türkiye sınırı yakınlarındaki Kahtaniyeh kırsalında yer alan petrol sahalarında devriye görevi icra ettiği görülüyor.

IRAK VE REJİME SATIYOR

Anadolu Ajansı’nın haziran ayındaki bir derlemesine göre SDG, Suriye’deki petrol sahalarının yüzde 70’ini kontrolü altında tutuyor. Deyrizor’daki El Ömer, İzbe, Tanak ve Konoko petrol sahaları ile Haseke bölgesindeki Suveydiya ile Rumeylan gibi büyük petrol sahalarını da kontrol altına alan SDG’nin buradan yıllık yaklaşık 2.5 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. İşgal ettiği bölgelerde günlük 150 bin varil petrol çıkaran terör örgütü, teknik altyapı yetersizlikleri ve lojistik sorunları aşabilmek adına her gün binlerce varil ham petrolü Kuzey Irak’a taşıyor.

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TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞI

Kuzey Irak’ta rafine edilen petrolün bir kısmı SDG’nin işgal ettiği bölgelere geri getirilirken, bir kısmı ise varil başına 30 dolara buradan satılıyor. SDG, günlük yaklaşık 35 bin varil petrolü ise Suriye rejimine satıyor. SDG’nin tüm bu ticari faaliyetlerden yıllık yaklaşık 1.2 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Örgütün bölgedeki diğer satıcılara ve kaçakçılara sattığı petrolden de 1.3 milyar dolar gelir elde ettiği öngörülüyor.