Suriye'de peş peşe saldırılar: Ordu ve ABD askerleri hedef alındı

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.

Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÜVEYDE'DE DRON SALDIRISI

Suriye resmi haber ajansı SANA, Süveyde’de bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik Dron saldırısı yaptığını duyurdu.

Saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.

İSRAİL, SURİYE’NİN GÜNEYİNDE İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", İsrail işgal güçlerinin, 6 askeri araçla Kuneytra kırsalının güneyindeki Sayda el-Hanut köyüne girdiğini, 4 evi aradığını, köy ve çevresinde dört kontrol noktası kurduğunu bildirdi.

Şam yönetimi, İsrail’in, Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'in üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.