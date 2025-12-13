×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye'de peş peşe saldırılar: Ordu ve ABD askerleri hedef alındı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Humus#Süveyde
Suriyede peş peşe saldırılar: Ordu ve ABD askerleri hedef alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 16:43

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı. Öte yandan ülkenin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Haberin Devamı

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.

Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÜVEYDE'DE DRON SALDIRISI

Suriye resmi haber ajansı SANA, Süveyde’de bulunan yasa dışı gurupların Suriye ordusuna yönelik Dron saldırısı yaptığını duyurdu.

Saldırının Hikmet el Hecri’ye bağlı yasa dışı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.

İSRAİL, SURİYE’NİN GÜNEYİNDE İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", İsrail işgal güçlerinin, 6 askeri araçla Kuneytra kırsalının güneyindeki Sayda el-Hanut köyüne girdiğini, 4 evi aradığını, köy ve çevresinde dört kontrol noktası kurduğunu bildirdi.

Şam yönetimi, İsrail’in, Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'in üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Gözden KaçmasınBarış planında Putini kızdıracak değişiklik: Hedef 2027 ABde kurallar yeniden mi yazılacakBarış planında Putin'i kızdıracak değişiklik: Hedef 2027! AB'de kurallar yeniden mi yazılacak?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınTAYFUNun başarısı Yunanistan ve İsrailde yankılandı: Doğu Akdeniz’e güçlü mesajTAYFUN'un başarısı Yunanistan ve İsrail'de yankılandı: Doğu Akdeniz’e güçlü mesajHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Humus#Süveyde

BAKMADAN GEÇME!