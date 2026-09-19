Suriye'de patlama: 11 kişi hayatını kaybetti

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Suriye Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor'daki bir askeri tesiste patlama meydana geldiğini bildirdi. Bakanlık, dün yaşanan olayın nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Suriye'deki silah depolarında daha önce de benzer patlamalar yaşandı.

BU AY 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kuzeybatı Suriye'de bu ayın başlarında bir silah deposunda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Deyr ez-Zor'daki son patlama ile birlikte Suriye'deki askeri tesislerde yaşanan benzer olaylar yeniden gündeme geldi.