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Suriye'de patlama: 11 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Askeri Tesis#Patlama
Suriyede patlama: 11 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 14:40

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor'da bir askeri tesiste kaynağı henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Suriye Savunma Bakanlığı, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Suriye Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor'daki bir askeri tesiste patlama meydana geldiğini bildirdi. Bakanlık, dün yaşanan olayın nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Suriye'deki silah depolarında daha önce de benzer patlamalar yaşandı.

BU AY 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kuzeybatı Suriye'de bu ayın başlarında bir silah deposunda meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Deyr ez-Zor'daki son patlama ile birlikte Suriye'deki askeri tesislerde yaşanan benzer olaylar yeniden gündeme geldi.

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#Suriye#Askeri Tesis#Patlama

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