×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye'de Mezze saldırılarından sorumlu terör hücresi çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Terör Hücresi#Mezze Saldırıları
Suriyede Mezze saldırılarından sorumlu terör hücresi çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 17:02

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında düzenlenen operasyonlarla Mezze bölgesi ve askeri havaalanına yönelik saldırılardan sorumlu bir terör hücresinin tamamen çökertildiğini bildirdi. Operasyonda hücreye bağlı tüm militanların yakalandığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şam kırsalındaki güvenlik birimleri, Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak, Mezze bölgesi ve askeri havaalanına yönelik saldırılara karışan bir terör hücresine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda hücrenin tüm üyeleri yakalandı.

Açıklamada, operasyonların Dariyya ve Kafr Suse bölgelerinde devam eden sahada takip ve gözetim çalışmaları sonucunda başlatıldığı, saldırganlardan birinin tespit edilip dikkatle izlendiği ve böylece diğer üyelerin de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Bu kapsamda düzenlenen baskınlarda hücre üyeleri gözaltına alındı ve kullanıma hazır insansız hava araçları (İHA) bulundu.

Suriyede Mezze saldırılarından sorumlu terör hücresi çökertildi

Haberin Devamı

LÜBNAN HİZBULLAH'I BAĞLANTISI

İçişleri Bakanlığı, ilk incelemelere göre yakalanan şahısların yabancı bağlantılara sahip olduğunu ve saldırılarda kullanılan füzelerin, lansman platformlarının ve ele geçirilen İHA’ların Lübnan’daki Hizbullah milislerine ait olduğunu duyurdu. Yakalanan hücre üyelerinin yeni İHA saldırıları hazırlığında olduklarını itiraf ettiği ifade edildi.

Gözden KaçmasınHamastan arabuluculara Refah çağrısıHamas'tan arabuluculara Refah çağrısıHaberi görüntüle

Bakanlık, tüm ele geçen malzemelerin güvence altına alındığını ve gözaltına alınanların Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne sevk edildiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mezze ve havaalanına yönelik saldırılarla güvenlik ve istikrarı bozmayı hedefleyen suçluların artık güvenlik güçlerinin elinde olduğunu vurguladı.

Hattab, bakanlığın, tüm birimleriyle ülke güvenliğini korumaya, terörle mücadeleyi sürdürmeye ve vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmeye devam edeceğini açıkladı.

Gözden Kaçmasınİsrail İranda hedef değiştirdi: Askeri yetkili, varoluşsal tehdide işaret ettiİsrail İran'da hedef değiştirdi: Askeri yetkili, 'varoluşsal tehdide' işaret ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Terör Hücresi#Mezze Saldırıları

BAKMADAN GEÇME!