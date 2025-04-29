Suriye’de mezar provokasyonu! Hafız Esad’ın kemikleri çalındı

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Aralık ayındaki devrimden sonra Esad’ın anıt mezarı, önce yağmalanmış daha sonra ateşe verilmiş ve zarar görmüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esad’ın mezarının kazıldığı ve kabrin boş olduğu görüldü. Hafız Esad, 10 Haziran 2000’de 69 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle görevi başında vefat etmiş, yerine oğlu Beşar Esad geçmişti.



Alevi nüfusun yoğun olduğu Lazkiye’de böyle bir eylemin azınlıkları kışkırtma niyeti taşıdığı değerlendirilirken ülkenin batı kesiminde mart ayının başında meydana gelen ve birçok sivil vatandaşın hayatını kaybettiği çatışmaların tekrarlanmasından endişe ediliyor.