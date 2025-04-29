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Suriye’de mezar provokasyonu! Hafız Esad’ın kemikleri çalındı

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#Hafız Esad#MEZAR#Kemik
Suriye’de mezar provokasyonu Hafız Esad’ın kemikleri çalındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 07:00

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın babası olan ve ülkeyi 1971’den ölüm tarihi 2000 yılına kadar demir yumrukla yöneten Hafız Esad’ın memleketi Lazkiye’ye bağlı Kırdaha’daki mezarının kimliği belirsiz kişilerce açılarak kemiklerinin çalındığı iddia edildi.

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Aralık ayındaki devrimden sonra Esad’ın anıt mezarı, önce yağmalanmış daha sonra ateşe verilmiş ve zarar görmüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esad’ın mezarının kazıldığı ve kabrin boş olduğu görüldü. Hafız Esad, 10 Haziran 2000’de 69 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle görevi başında vefat etmiş, yerine oğlu Beşar Esad geçmişti.

Alevi nüfusun yoğun olduğu Lazkiye’de böyle bir eylemin azınlıkları kışkırtma niyeti taşıdığı değerlendirilirken ülkenin batı kesiminde mart ayının başında meydana gelen ve birçok sivil vatandaşın hayatını kaybettiği çatışmaların tekrarlanmasından endişe ediliyor.

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#Hafız Esad#MEZAR#Kemik

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