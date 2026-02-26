Suriye’de Kürtçe müfredata giriyor

Haberin Devamı

Suriye Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Dr. İsmet Ramazan, SANA haber ajansına yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni Suriye tarihinde Kürtlerin kültürel, toplumsal ve dilsel haklarının resmen tanınması açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

TÜM OKULLARDA VERİLECEK

Kararnamenin eğitimde uygulanışına dair bilgi veren Ramazan, “Kürtçe, ülkenin resmi eğitim müfredatının bir parçası olacak ve tüm resmi ile özel okullarda okutulacaktır. Planlamaya göre, haftada iki ders saati Kürtçe dersine ayrılacak olup, eğitim birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar sürecektir. Teorik derslerin yanı sıra, okul faaliyetleri kapsamında Kürtçe kültürel etkinlikler ve dilsel çalışmalara da yer verilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.