Suriye’de kritik iddia: Kuzeydeki muhalifler HTŞ ile anlaştı

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ÖSO ORDUYA KATILACAK

Suriye medyasına dayandırılan iddiaya göre Suriye Savunma Bakanlığı’nın herhangi bir silahlı gruba mezhepsel, dini veya bölgesel özellik kazandıran her türlü öneriyi reddettiği belirtildi. ABD destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarının, uzmanlıklarından faydalanmak üzere Savunma Bakanlığı bünyesinde özel bir statüye sahip olacağı aktarılırken ülkede zorunlu askerlik hizmeti yerine gönüllülere dayalı profesyonel bir ordu kurulmasının planlandığı ifade edildi.

BARZANİ’DEN KRİTİK ADIM: SURİYE’NİN KUZEYİNE TEMSİLCİSİNİ GÖNDERDİ

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ve terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG arasında çatışmalar devam ederken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleşti. IKBY’ye yakın Rudaw haber sitesinin edindiği bilgiye göre Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani’nin özel temsilcisi Abdulhamid Derbendi’nin PYD/YPG’nin sözde lideri Mazlum Abdi ile Haseke’de bir araya geleceği aktarıldı. Derbendi’nin daha sonra ise Kamışlı’ya giderek burada da Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileri ile görüşeceği de aktarıldı. Ziyaretin Suriyeli Kürt gruplar arasında birlik çabalarının yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Mesud Barzani, geçen hafta ENKS’den bir heyeti Erbil’de kabul etmiş, ENKS’den yapılan açıklamada Kürt halkının hakları konusunda taraflar arasında ortak bir vizyon üzerinde mutabakata varılması gerektiği belirtilmişti.