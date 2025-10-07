×
Suriye’de kritik gelişme: Halep'te silahlar sustu... Ateşkeste uzlaşı sağlandı

#Suriye#Halep#Ateşkes
Suriye’nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan Halep kentinde çıkan şiddetli çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Hareketlerimiz, SDG güçlerinin saldırıları, sivillere yönelik hedeflemeleri ve yeni köyleri kontrol etmeye çalışmaları sonrasında gerçekleşiyor. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız ve askeri operasyon niyetimiz yok." denildi.

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, PKK/YPG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye’nin resmi devlet kanalına yaptığı açıklamada, PKKYPG’nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYYE MAHALLERİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Çatışmalar, sabah saatlerinde PKK/YPG’nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancıların, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almasıyla başlamıştı.

Akşam saatlerine kadar yoğunlaşan çatışmalarda örgüt, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.

