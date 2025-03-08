Suriye’de kanlı gece: Rejim kalıntıları karışıklık peşinde

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Suriye’de devrilen Esad rejiminin ardından Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalifler başkent Şam’da devleti yeniden şekillendirme çalışmalarını sürdürürken, önceki gün eski rejime bağlı milislerin saldırıları sonrası ülkede yeniden iç savaş endişesi yaşanıyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Lazkiye ve Tartus kentlerinde devam eden çatışmalarda 35 güvenlik mensubu, 32 silahlı saldırgan ve dört sivil olmak üzere toplam 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Devrik rejim güçlerinin Lazkiye’nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep’te meydanlarda toplanan binlerce Suriyeli güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

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ESAD’A BAĞLI KONSEY KURULDU

Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad’ın Lazkiye saldırısıyla bağlantısına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. El Cezire’ye konuşan Suriyeli bir güvenlik kaynağı Beşar Esad’ın yabancı bir ülkenin desteği ve gözetiminde tüm silahlı gruplar arasında devam eden koordinasyondan haberdar olduğunu söyledi. Öte yandan Suriye halkı arasında mezhebi gerilimleri arttırmayı ve yeni kurulan Suriye hükümetini zayıflatmayı amaçlayan yeni bir askeri konsey kuruldu. Eski Tuğgeneral Giyas Süleyman Dalla tarafından kurulan konseyin Lübnan’daki Hizbullah ve Iraklı milislerden mali destek, PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’den de lojistik destek aldığı öne sürüldü.

ARKASINDA İRAN MI VAR

Saldırıların arkasında olduğu iddia edilen Süleyman Dalla, bir açıklama yayımlayarak Şam’a bağlı güçlerin Tartus ve Lazkiye’den çekilmesini talep ederken aksi takdirde rehin aldıkları Suriye güvenlik gücü askerlerini öldürecekleri tehdidinde bulundu. İran’a yakınlığıyla bilinen Dalla daha sonra müzakerelere açık olduğunu duyurdu. Diğer yandan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı İbrahim Huveyce’nin de söz konusu gruplarla koordineli hareket ettiği ama dün Lazkiye’de yapılan operasyonda yakalandığı belirtildi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti de çarşamba günü İran medyasına yaptığı açıklamalarda Suriye’de her an bir iç savaş çıkabileceğini, şu anda Suriye’nin geleceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını dile getirmişti.

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ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye Savunma Bakanlığı birlikleri, dün şafak vakti itibarıyla Tartus ve Lazkiye bölgelerinde geniş çaplı operasyon başlatırken Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Lazkiye’deki Deniz Harp Okulu’nun kontrolünü ele geçirdiklerini ve o bölgeye yaklaşmaya çalışan grupları uzaklaştırdıklarını ifade etti. Roket yüklü dronlarla devrik rejim güçlerini hedef alan ordunun bölgede ablukada kalan unsurlarına destek olmak için yıpratma atışları yaptığı aktarıldı. Şehrin Datur mahallesinde çatışmaların yer yer devam ettiği belirtilirken iki kentte de sivillerin korunması adına sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan ve eski rejimle güçlü bağlara sahip Nusayri toplumu genellikle Lazkiye ve Tartus’ta ikamet ediyor.

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ANKARA’DAN TEPKİ: KIŞKIRTMALAR HUZURA TEHDİT

Lazkiye ve Tartus’ta devam eden olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli,’nin X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir” denildi.

‘KARDEŞ SURİYE HALKI’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum” dedi.