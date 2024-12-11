Suriye’de kamu hizmetleri durdu... BM çağrı yaptı: Bu fırsat kaçmasın

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SURİYE’de muhaliflerin Esad rejimini devirmesinin ardından geçici bir kabine açıklayan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) devlet kurumlarının korunacağı sözünü vererek memurları iş başına çağırsa da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula’ya göre, ülkedeki kamu sektörü aniden ve tamamen durma noktasına geldi.

MEMURLAR HENÜZ DÖNMEDİ

Abdelmoula, bazı devlet çalışanlarının görevlerine dönmediğinin bildirildiğini söyledi ve kritik tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçuşunun, havacılık personelinin görev yerlerini terk etmesi nedeniyle geciktiğini aktardı. ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e (AP) konuşan Abdelmoula, “Burası 53 yıldır tek bir hükümete sahip olan bir ülke. Birdenbire kamu medyası tarafından şeytanlaştırılan grupların hepsi şimdi ülkenin başkentinde görev başında. Bence bu insanların tekrar işlerinin başına dönmesi için birkaç gün tanınması ve silahlı grupların çok fazla güvence vermesi gerekecek” dedi. Ancak rejimden geri kalan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali önceki gün yaptığı açıklamada, Esad’ın devrilmesinin ardından kabinedeki bakanların çoğunun göreve döndüğünü söylemişti. Diğer yandan İngiliz haber ajansı Reuters’a göre Suriye’deki bankalar dün yeniden açıldı. Ayrıca petrol bakanlığına bağlı çalışan şirketler işbaşı yaptı.

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‘DEĞİŞİM İÇİN FIRSAT VAR’

Ülkede hayatın durma noktasına geldiği süreçte BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen da HTŞ örgütüne yönelik yapıcı açıklamalarda bulundu. Pedersen, Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “HTŞ ve bölgedeki diğer silahlı gruplar Suriye halkına iyi mesajlar gönderiyor. Birlik olmanın vurgulandığı bu mesajlar dışında sahada da güven verici durumlar gördük” dedi. Pedersen yaptığı olumlamaların temel dayanağı olarak da Şam’daki siyasi geçişin teoride ve pratikte dengeli olması hususunu gösterdi. Bu geçişin ve beraberde yapılacak düzenlemelerin kapsayıcı olması gerektiğini savunan Pedersen, “Hâlâ çok değişken bir dönemdeyiz. Değişim için fırsat var ancak bu fırsatın Suriyeliler tarafından kaçırılmaması ve BM tarafından desteklenmesi gerekiyor” dedi.

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Geir Pedersen