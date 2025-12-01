×
Suriye'de IŞİD'e karşı ortak operasyon

#Suriye#IŞİD#ABD
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 11:04

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik birimlerinin, Suriye'de gerçekleştirdikleri ortak operasyonlarla IŞİD'e ait çok sayıda silah deposunu kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, CENTCOM ile Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik birimlerinin, 24-27 Kasım tarihleri arasında Suriye’nin güneyinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonlarla IŞİD'e ait 15’in üzerinde silah deposunu ortaya çıkararak kullanılamaz hale getirdiği duyuruldu.

Açıklamada, operasyonların Suriye İçişleri Bakanlığı ile eş güdüm halinde yürütüldüğü ve bölgede IŞİD'in yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım atıldığı kaydedildi.

Ayrıca operasyon kapsamında, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ile patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği de belirtildi.

