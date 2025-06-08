Suriye’de intikam fetvayla yasaklandı

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SURİYE’de 14 yıl devam eden iç savaşın ardından aralık ayında Beşar Esad rejimini deviren ve devletin yeniden inşasına başlayan muhalifler ülkede yeni bir sayfa açılması adına önemli bir karara imza attı. Suriye Arap Cumhuriyeti Fetva Yüksek Konseyi, yayımladığı son fetvada, bireyler tarafından gerçekleştirilen intikam ve misilleme eylemlerinin şer’î ve hukuki açıdan caiz olmadığını ilan etti.

‘DEVLET YETKİSİDİR’

Alınan kararda cezalandırma yetkisinin sadece devletin meşru mahkemelerine ait olduğu vurgulanarak, bu sınırların aşılmasının toplum düzenine zarar vereceği ifade edildi. Kararın gerekçesi olarak intikam ve misilleme çağrılarının süregelen düşmanlıklar ürettiğini ve fitne kapılarını açtığının altı çizildi. Konsey ayrıca, yetkililere dava süreçlerini hızlandırmaları, eski rejimin insanları ezmek için bir aracı olarak hizmet eden yolsuz yargıçları görevden almaları ve toplumsal istikrarı korumak için adaletin sağlanmasını güvence altına almaları çağrısında bulundu.

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ABD BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK: TRUMP İLE TÜRKİYE VE SURİYE’Yİ GÖRÜŞTÜM

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Yüksek Fetva Konseyi’nin her türlü yargısız infazı yasaklayan fetvasını övdü. Barrack, alınan kararı “yeni bir Suriye’ye doğru adımlar atan yeni Suriye hükümeti için büyük bir ilk adım” olarak nitelendirdi. Öte yandan Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü duyurdu. “Öğleden sonrayı Beyaz Saray’da Başkan Trump ve Rubio ile Türkiye ve Suriye ile ilgili olan Ortadoğu meselelerini görüşerek geçirdim” diyen ABD’li yetkili, “Sizi temin ederim ki, Başkan’ın vizyonu ve Bakan’ın uygulama yeteneği sadece umut verici değil, aynı zamanda başarılabilir nitelikte” ifadelerini kullandı.