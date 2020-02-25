Suriye'de inanılmaz görüntüler! 15 tonluk zırhlı araç ile 45 tonluk tank karşı karşıya...

Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esad rejim güçleri arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgeye SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona dair görüntüler paylaşıldı.



İdlib'e bağlı Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgede muhaliflerin, rejim güçlerine desteğe gelen tankı zırhlı personel taşıyıcı ile kovaladığı görüntüler paylaşıldı. Muhalifler tarafından rejim güçlerinin konuşlandığı bina ele geçirildikten sonra desteğe gelen rejime ait 45 tonluk tankın, muhaliflere ait 15 tonluk zırhlı personel taşıyıcı araç ile kovalandığı anlar kameralarca kaydedildi.