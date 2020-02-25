MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSuriye'de inanılmaz görüntüler! 15 tonluk zırhlı araç ile 45 tonluk tank karşı karşıya...
GeriDünya Suriye'de inanılmaz görüntüler! 15 tonluk zırhlı araç ile 45 tonluk tank karşı karşıya...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Suriye'de inanılmaz görüntüler! 15 tonluk zırhlı araç ile 45 tonluk tank karşı karşıya...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Suriye sahasında 15 tonluk zırhlı muharebe aracının 45 tonluk tankı kovaladığı anların görüntüleri dikkat çekti. Muhaliflerle, rejim güçlerine desteğe gelen tank ile zırhlı personel taşıyıcı arasındaki o kovalamaca böyle görüntülendi…

Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esad rejim güçleri arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgeye SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona dair görüntüler paylaşıldı.

İdlib'e bağlı Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgede muhaliflerin, rejim güçlerine desteğe gelen tankı zırhlı personel taşıyıcı ile kovaladığı görüntüler paylaşıldı. Muhalifler tarafından rejim güçlerinin konuşlandığı bina ele geçirildikten sonra desteğe gelen rejime ait 45 tonluk tankın, muhaliflere ait 15 tonluk zırhlı personel taşıyıcı araç ile kovalandığı anlar kameralarca kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle