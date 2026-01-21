Suriye’de iki SDG cebi kaldı… SDG’ ye Şam’dan 4 günlük süre

Haberin Devamı

SURİYE’de Şam yönetimi ile SDG arasındaki yürütülen müzakerelerin, örgütün provokatif tutumu sebebiyle akamete uğramasının ardından ordunun; Arap aşiretlerinin de desteğiyle sahada elde ettiği kazanımlar, SDG’yi Ayn-el Arab (Kobani) ve Haseke vilayetine bağlı Kamışlı’ya sıkıştırdı. Suriye Ordusu, Ayn el Arab ile Haseke’ye doğru ilerlemeyi sürdürürken dün akşam saatlerinde Şam ile SDG arasında yeni bir mutabakata varıldığı haberi geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi haber ajansı SANA’da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtildi. SDG’ye bölgelerin fiilen entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin tamamlanması için 4 gün süre tanındı.

OPERASYON HAZIRLIĞI

Geçen hafta ülkenin neredeyse üçte birini kontrol eden SDG, son gelişmelerle kendisini hayatta tutan petrol ve doğalgaz sahalarının yanı sıra birçok baraj ve askeri üssü kaybetti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi arasında 18 Ocak’ta ateşkes ve entegrasyon konusunda varılan anlaşma Abdi’nin bir gün sonra talepkâr tutumu sebebiyle çıkmaza girerken rüzgâr tersten esmeye başladı.

SDG, cuma gününden pazar akşamına kadar sadece iki günde petrol ve doğalgaz sahalarıyla ülkenin yer altı zengini kenti Deyrizor’un yanı sıra Deyr Hafir, Meskene, Tabka ve Rakka’yı kaybederek Fırat’ın doğusunda büyük bir güç kaybetmiş, ülkede Kürt nüfusunun nispeten daha yoğun olduğu Ayn-el Arab (Kobani), Haseke ve Kamışlı bölgesine çekilmişti. Dün 4 günlük ateşkes öncesi El Cezire’ye konuşan Şam’a yakın kaynaklar, Suriye ordusunun Haseke’nin dış mahallelerine ulaştığını, kent merkezine yönelik kapsamlı bir güvenlik operasyonu düzenleyeceğini, devletin topraklarının tamamında hukuku egemen kılacağını aktardı. SDG yöneticisi Foza Yusuf ise Rudaw’a yaptığı açıklamada, kendilerine tam bir teslimiyetin dayatıldığını, bunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Haseke’nin yanı sıra Ayn-el Arab’a doğru da sevkiyatlarını arttıran Suriye ordusu, bölgede ciddi ilerleme sağlayarak Sarrin’i ele geçirdi ve Ayn el-Arab’a yaklaştı.

HASEKE’DE ÇOĞUNLUK ARAP

SDG’nin sıkıştığı iki cepten biri olan Mardin’in Nusabyin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı, Haseke vilayetine bağlı. Haseke’nin toplam nüfusunun yüzde 70’inin Arap olması dikkati çekiyor. Kent merkezinin de ezici çoğunluğu Arap aşiretlerden meydana gelirken Kürt nüfus daha çok Türkiye sınırındaki Kamışlı’da bulunuyor. SDG, iç savaşın devam ettiği 14 yıl boyunca, bölgede zaman zaman Beşar Esad rejimi ve ABD ile ortaklık kurmuş, terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyonlarda yer aldığı için özellikle Batı dünyasının gözünde meşruiyet elde etmeye çabalamıştı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBE ARAZİSİ KONTROL ALTINA ALINDI

SURİYE ordusu, dün akşam ateşkesin yürürlüğe girdiği 20.00’dan kısa bir süre önce Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkinde de kontrolü sağladı. Köy, Süleyman Şah Türbesi’nin 2015 yılında Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘Şah Fırat Operasyonu’ öncesinde bulunduğu yer olarak biliniyor. Süleyman Şah Türbesi, Suriye’deki iç savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle önce tarihi Caber Kalesi’nden Karakozak Köyü’ne, 2015 yılında ise Türkiye sınırına yakın Eşme Köyü’ne taşınmıştı. Türbe, halen Eşme Köyü’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koruması altında bulunuyor.

BARRACK: ‘SDG’NİN İŞLEVİ BİTTİ’

SURİYE Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG lideri Mazlum Abdi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın önceki akşam Şam’da bir araya geldiği toplantıdan uzlaşı çıkmaması çatışmaların devam etmesine yol açarken görüşmenin detayları da kamuoyuna yansıdı.

Yaklaşık beş saat sürdüğü belirtilen toplantıda Şara’nın Abdi’ye Savunma Bakan Yardımcılığı görevini teklif ettiği, Haseke Valisi olarak atanacak bir aday göstermesini istediği kaydedilirken anlaşmanın tamamlanması için de güvenlik güçlerinin Haseke’ye girmesini istediği iddia edildi. Abdi’nin ise Haseke’nin tamamen SDG ve sivil kanadının yönetimi altında kalmasını talep ettiği aktarıldı. Bunun üzerine Mazlum Abdi’nin, SDG yönetimiyle görüşmek için 5 günlük bir süre talep ettiği, Şara’nın ise tanınan süreyi reddettiği öne sürüldü. Bunun üzerine Abdi’nin masadan kalktığı ifade edildi. Öte yandan dün yeniden uzlaşı zemini ortaya çıktı. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasında, Haseke ilinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda ortak bir mutabakata varıldığı duyuruldu.

‘4 GÜNLÜK ATEŞKES’

Buna göre, SDG’ye bölgelerin fiilen entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin tamamlanması için 4 gün süre tanındı ve dün akşam 20.00’dan itibaren 4 günlük ateşkesin devreye girdiği duyuruldu.

Açıklamada, anlaşmaya varılması halinde Suriye güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceği, bu kentlerin çevresinde konuşlanacağı; Haseke ilinin, Kamışlı kenti de dâhil olmak üzere, barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntıların daha sonra ele alınacağı belirtildi.

ABD’DE TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ

Diğer yandan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack’ın dün akşam “SDG’nin (Suriye’de) sahadaki başlıca DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir. Şu anda Suriye’deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yatmaktadır” açıklaması ABD’nin SDG’ye karşı tutumunun yeni bir safhaya girdiğine işaret etti. “Suriye artık terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapacak, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir” ifadelerini kullanan Barrack, mevcut süreci Kürtlerin on yıllardır mahrum bırakıldığı haklara kavuşması

için “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi. ABD’nin ayrı bir SDG yapısını sürdürmek yerine barışçıl bir geçişi kolaylaştırdığını belirten Barrack, 18 Ocak’ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarına da değindi. Barrack, anlaşmanın; SDG savaşçılarının Suriye ulusal ordusuna “bireysel” olarak katılımını, petrol sahaları, barajlar ve sınır kapıları gibi stratejik noktaların Şam yönetimine devredilmesini öngördüğünü teyit etti.

