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Suriye'de hükümet güçleri ile Esad yanlıları arasındaki çatışma

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#Suriye#Hükümet#Çatışma
Suriyede hükümet güçleri ile Esad yanlıları arasındaki çatışma
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 08:46

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Suriye'de hükümet güvenlik güçleri ile devrik lider Beşşar Esad yanlıları arasında çıkan çatışmalarda 70'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, X. sitesinde yaptığı paylaşımda, "Savunma ve İçişleri Bakanlığı mensupları ile eski rejimin ordusuna bağlı militanlar arasında çıkan çatışmalarda 70'ten fazla kişi öldü, onlarca kişi yaralandı ve esir alındı" ifadelerini kullandı.

Devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, operasyon sırasında güvenlik güçleri, Esad ailesinin en güvendiği güvenlik teşkilatlarından biri olan Hava Kuvvetleri İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanını yakalayıp tutukladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KINAMA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin sahil kesimindeki Lazkiye vilayetinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde kanun dışına çıkan grupların işlediği suçları ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye hükümetinin güven ve istikrarın yanı sıra iç barışı korumak için atacağı adımları desteklediği kaydedildi.

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#Suriye#Hükümet#Çatışma

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