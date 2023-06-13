×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Suriye'de helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Suriye#Dünya
Suriyede helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 11:01

Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu 22 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu helikopter teknik bir arıza nedeniyle kaza yaptı.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde ABD askerlerini taşıyan helikopterin arızalanması sonucu kaza yaptığı ve 22 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.

Kaza olarak ifade edilen olayın nedeninin araştırıldığı ve herhangi bir düşman ateşinin bildirilmediği açıklandı.

ABD ordusunun Orta Doğu’daki operasyonlarını denetleyen Merkez Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, Pazar günü meydana gelen kazada 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı, 10 askerin bölge dışındaki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

ABD birlikleri, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Mart ayında, İran milislerinin koalisyon üslerine roket ve dron saldırıları düzenlemesiyle 1 ABD'li sözleşmeli personel hayatını kaybederken, 5 ABD vatandaşı yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Suriye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC