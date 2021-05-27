Suriye’de göstermelik seçim

SURİYE’de, Şam rejimi kontrolündeki bölgelerde yaşayan halk dün başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Batılı ülkelerin “özgür ve adil olmadığı” gerekçesiyle sertçe eleştirdiği seçimler sonucunda Beşar Esad’ın dördüncü kez kazanarak 7 yıl daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DUMA’DA OY KULLANDILAR

Esad oyunu, eşi Esma ile başkent Şam yakınlarındaki Duma’da kullandı. Yer tercihinin sembolik bir önemi bulunuyor. Zira bir zamanlar muhaliflerin kalesi olan Duma, 2018’de Esad güçlerinin kimyasal saldırının hedefi olmuştu. Babası Hafız Esad’ın ölümünün ardından 2000 yılında yönetimi devralan Beşar Esad, yine savaş şartları altında son olarak 2014’te yapılan seçimi oyların yüzde 89’unu alarak kazanmıştı. Şam’da seçime katılımın yoğun olduğu gözlenirken, özellikle üniversite öğrencilerinin sandık başına gitmeye zorlandığı iddia edildi.

KAMPANYA YAPMADILAR

Seçimlerde Esad dışında ‘göstermelik’ iki aday daha yarıştı: Esad’ın eski Devlet Bakanı Abdullah Sellum Abdullah ve iktidara yakınlığıyla bilinen muhalefet partisi Ulusal Demokratik Cephe’nin lideri Mahmut Ahmet Meri. Bunlar dışında 48 aday adayının başvurusu reddedilmişti. 10 yıldır süren savaş ve Batılı ülkelerin yaptırımları sonucu ekonomisi çökme noktasına gelen Suriye’de Esad, seçim kampanyasında istihdam odaklı vaatlerde bulundu ve ekonomiyi canlandıracağını söyledi. Ancak Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, gazetelere demeç vermek dışında halkla buluşabileceği bir etkinlik düzenlemedi. Aynı şekilde Meri ve Abdullah da yalnızca rejim medyasına görüş bildirmekle yetindi, Esad’a dair eleştiri içerikli beyanatları ise olmadı. Adayların sosyal medya performansları da sürecin ‘göstermelik’ olduğuna işaret etti. Abdullah’ı kampanya yürüttüğü Instagram’da sadece 33, Twitter’dan kampanya yapan Meri’yi ise 100’den az kullanıcı takip etti.

DIŞİŞLERİ: SUNİ MEŞRUİYET

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşıdığı” vurgulanarak



Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla bağdaşmadığı ve rejimin sonucu malum seçimlerle suni meşruiyet sağlama girişimi olduğu belirtildi.



ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları ortak bir açıklama ile seçimlere “ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeliler, mülteciler ve diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin katılabilmesi gerektiğini” vurgulayarak mevcut uygulamanın “özgür ve adil olmadığını” belirttiler.



Rusya ve Çin seçime destek verdiklerini açıkladı. Rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da seçimlerin “Amerika’dakinden 1000 kat daha iyi” olduğunu savundu.

SURİYE MUHALEFETİ: MEŞRU DEĞİL

Suriye muhalefeti, katılmalarına izin verilmeyen seçimleri meşru görmediklerini ve reddettiklerini açıkladı. Muhalefet temsilcileri, seçimlerin tek taraflı olduğuna dikkat çekerek, “Suriye’de bu seçimlerin yapılmasına zemin oluşturacak ve herkesin katılabileceği güvenli bir ortam olmadığını, amacın devam eden siyasi süreci baltalamak olduğunu” kaydetti.

RUSYA, SURİYE’YE NÜKLEER SİLAH TAŞIYABİLEN UÇAK GÖNDERDİ

Rusya, 2015’de Suriye iç savaşına müdahale etmesinden bu yana kontrolü altında bulunan Lazkiye’deki Hmeymim hava üssüne ilk kez nükleer silah taşıyabilen TU-22MZ bombardıman uçakları konuşlandırdırdı. Gelişmeyi duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, amaçlarının “bu uçaklarda görevli pilotların Akdeniz bölgesini daha iyi tanıması olduğunu” aktardı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üsse konuşlandırılan uçaklar belirli aralıklarla Doğu Akdeniz’de uçuşlar gerçekleştirecek, bir süre Hmeymim’de kaldıktan sonra Rusya’ya geri dönecekler. (Nerdun HACIOĞLU)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara