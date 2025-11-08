Suriye’de gizli tehdit… İdlib’de yabancı savaşçılar krizi

Haberin Devamı

Taraflar arasında yapılan arabuluculuk görüşmeleriyle geçici bir uzlaşma sağlandı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) raporuna göre Fransız asıllı cihatçı lider Umar Diaby’nin taburu ile Harim’deki güvenlik birimleri arasındaki çatışmalar, bölgede yeniden istikrarsızlaşma tehdidini ortaya çıkardı. Gerilimin büyümesi üzerine ekim ayının sonunda arabuluculuk toplantısı düzenlenmiş, görüşmeye Türkistan İslam Partisi, Özbek ve Tacik grupların temsilcileriyle birlikte, “Yeni Suriye Ordusu” içinde yer alan üst düzey isimler katılmıştı.

‘ARA ÇÖZÜM’ BULUNDU

Toplantı sonucunda taraflar arasında geçici bir uzlaşma anlaşması yapıldı. Buna göre çatışmalar, propaganda faaliyetleri ve askeri hazırlıkların durdurulması ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların Adalet Bakanlığı’na bağlı şeriat mahkemesine devredilmesi kararlaştırıldı. SOHR’a göre uzlaşma Suriye’de merkezi yönetimin otorite kurma çabasıyla yabancı savaşçı grupların bağımsız kalma isteği arasında bir “ara çözüm” niteliğinde. Raporda uzmanların İdlib’deki yabancı grupların ideolojik bağlılıkları nedeniyle Suriye devletine entegrasyonunun kolay olmayacağı görüşünde olduğu belirtildi.