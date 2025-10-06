Suriye’de Esad sonrası ilk sandık kuruldu

Haberin Devamı

Seçimler, güvenlik endişeleri ve bazı bölgelerin merkezi yönetimin kontrolünde olmaması nedeniyle genel halk oylaması yerine 6 bin seçici delegenin oylarıyla dolaylı olarak gerçekleşti. 210 kişilik Suriye Halk Meclisi’nin üçte ikisini oluşturan 140 milletvekili 1574 adayın arasından seçmen heyeti delegelerinin oylarıyla seçilirken, 70’i ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak. Yüksek Seçim Komitesi’nin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede seçim yapıldı. Yetkililer, halk oylaması yapılamamasını 14 yıllık iç savaşın neden olduğu yerinden edilme, belge kaybı ve seçmen listelerinin oluşturulamamasıyla gerekçelendiriyor.

‘TARİHİ BİR AN’

Yeni parlamentonun 30 aylık görev süresi içinde ülke çapında bir halk oylamasına hazırlanması hedefleniyor. Şam seçim bölgesine bağlı Ulusal Kütüphane seçim merkezini ziyaret eden Şara, seçim sürecini yerinde incelerken yaptığı konuşmada, “Bu tarihi an, günümüzde Suriyeliler arasında çok önemlidir. Tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Şara ayrıca, inşa ve kalkınma sürecinin ilerlemesi için oylanması gereken birçok bekleyen yasa olduğunu belirterek, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla hükümet üzerindeki denetimin devam etmesiyle birlikte yasama sürecinin hızla işleyeceğine dikkat çekti. Öte yandan seçimlerin genel halk oylamasıyla yapılmaması, bazı bölgelerin seçim dışında bırakılması ve kadın adayların oranının yüzde 14’de kalması seçimlerin temsil eşitliği sağlamadığı yönünde eleştirilere neden oldu. Analistler, Şara’nın doğrudan atayacağı milletvekilleri ile bu eksikliği kısmen telafi etme yoluna gidebileceğini söylüyor.