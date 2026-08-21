Suriye’de entegrasyon süreci tamamlandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, “Suriye devlet kurumları içindeki askeri, güvenlik ve idari birleştirme süreci sona ermiştir” dedi. “Mücadelemiz, Kürt halkının haklarının Suriye Anayasası’nda güvence altına alınması için devam edecek” ifadelerini kullanan SDG lideri, “Bugün, hükümetle entegrasyon aşamasının başlamasıyla birlikte, yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz” dedi.

Suriye hükümeti ile SDG arasında 2025 yılı boyunca entegrasyona ilişkin yoğun müzakereler yürütülmüş, yılın son aylarında bir mutabakat üzerinde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. 18 Ocak 2026 tarihinde imzalanan entegrasyon anlaşması, SDG’nin silahlı unsurlarının 10 Mart anlaşmasında öngörüldüğü üzere büyük ölçüde merkezi orduya entegre olmasını öngörüyordu.