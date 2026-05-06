Suriye’de entegrasyon kabineye mi yansıyacak

#SURİYE#Kabine Değişikliği#SDG
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:00

SURİYE’de önümüzdeki günlerde kapsamlı bir kabine değişikliği yapılabileceği iddia edildi.

Şarkul Awsat’ın Şam yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, değişikliğin yalnızca bazı bakanlıklarla sınırlı kalmayacağını, valiler ve üst düzey bürokrasiye uzanan geniş çaplı bir yeniden yapılanmayı da içereceği belirtiliyor. İddiaya göre, yerel yönetimler, sağlık, tarım, ulaştırma ve eğitim gibi hizmet bakanlıklarında değişiklikler beklenirken, güvenlik ve savunma gibi kritik alanlarda değişim yaşanmayacağı ifade ediliyor. Sürecin, hükümet performans değerlendirmeleri ve idari ihtiyaçların yanı sıra, SDG ile Şam arasında devam eden entegrasyon görüşmeleriyle de bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, sözkonusu entegrasyon kapsamında SDG’ye bağlı isimlerin bakanlık, valilik veya üst düzey idari pozisyonlarda görev almasının gündeme gelebileceğini aktarırken, değişikliklerin mevcut yönetim yapısında daha geniş bir güç paylaşımı modeline işaret edebileceği değerlendiriliyor.

