Suriye’de dikkat çeken açıklama... Elebaşı Abdi: Şam ile ön anlaşma tamam

Önceki gün Haseke kentinde bulunan bir askeri üste demeç veren Abdi, “Görüşmelerimizde yeni olan şey, anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmaya yönelik güçlü irade ve ortak kararlılıktır. En önemli nokta, SDG’ye bağlı silahlı grupların savunma ve içişleri bakanlıkları çerçevesinde entegrasyonu için mekanizmanın belirlenmesi açısından ulaşılan ön anlaşmadır” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Abdi, SDG’ye bağlı heyetlerin, devam eden müzakereler için hâlen Şam’da olduğunu aktarırken taraflar arasında hala görüş ayrılıkları olduğunu kaydetti. “Biz Suriye’de ademi merkeziyetçi bir sistem talep ediyoruz. Bu konuda anlaşamadık” diyen Abdi, herkesin kabul edebileceği ortak bir formül bulmak için görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Şam ile aralarında arabulucu olan ABD ve Fransa’ya da teşekkür eden Abdi, Türkiye’nin rolüyle ilgili verdiği yanıtta, müzakerelerin başarı şansının Türkiye’nin oynayacağı role bağlı olacağını vurgulayarak Ankara’nın devam eden bu müzakere sürecinde destekleyici ve katkı verici bir rol oynamasını ümit ettiğini söyledi.

DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Abdi, geçen hafta Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvet (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile birlikte Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’yla görüşmüştü. Abdi, Şara ile yaptığı son görüşmede, anayasa bildirgesindeki bazı maddelerin değiştirilmesini ya da yeni maddeler eklenmesini talep ettiğini de belirten Abdi, olumlu bir yanıt aldığını da belirtti.