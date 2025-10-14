×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye’de dikkat çeken açıklama... Elebaşı Abdi: Şam ile ön anlaşma tamam

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#SDG#Terör Örgütü
Suriye’de dikkat çeken açıklama... Elebaşı Abdi: Şam ile ön anlaşma tamam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 07:00

Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG arasında entegrasyona dayalı görüşmeler devam ederken SDG elebaşı Mazlum Abdi, AFP’ye yaptığı açıklamada kuvvetlerin orduyla entegrasyonu konusunda “ön anlaşma” sağlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Önceki gün Haseke kentinde bulunan bir askeri üste demeç veren Abdi, “Görüşmelerimizde yeni olan şey, anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmaya yönelik güçlü irade ve ortak kararlılıktır. En önemli nokta, SDG’ye bağlı silahlı grupların savunma ve içişleri bakanlıkları çerçevesinde entegrasyonu için mekanizmanın belirlenmesi açısından ulaşılan ön anlaşmadır” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Abdi, SDG’ye bağlı heyetlerin, devam eden müzakereler için hâlen Şam’da olduğunu aktarırken taraflar arasında hala görüş ayrılıkları olduğunu kaydetti. “Biz Suriye’de ademi merkeziyetçi bir sistem talep ediyoruz. Bu konuda anlaşamadık” diyen Abdi, herkesin kabul edebileceği ortak bir formül bulmak için görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Şam ile aralarında arabulucu olan ABD ve Fransa’ya da teşekkür eden Abdi, Türkiye’nin rolüyle ilgili verdiği yanıtta, müzakerelerin başarı şansının Türkiye’nin oynayacağı role bağlı olacağını vurgulayarak Ankara’nın devam eden bu müzakere sürecinde destekleyici ve katkı verici bir rol oynamasını ümit ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Abdi, geçen hafta Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvet (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile birlikte Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’yla görüşmüştü. Abdi, Şara ile yaptığı son görüşmede, anayasa bildirgesindeki bazı maddelerin değiştirilmesini ya da yeni maddeler eklenmesini talep ettiğini de belirten Abdi, olumlu bir yanıt aldığını da belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#SDG#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!