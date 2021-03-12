Suriye’de çözüme yeni ortak

Türkiye, Rusya ve Katar, Suriye’de siyasi çözüm amacıyla dün üçlü dışişleri bakanları toplantısı düzenledi. Katar’ın başkenti Doha’daki toplantıda, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hazır bulundu. Toplantı sonrası imzalanan ortak bildiride, üç ülkenin Suriye’de bölünmeye karşı ortak tavır aldığı ve ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele konusunda anlaştığı açıklandı. Doha ortak bildirisinde, Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarında ‘dış müdahale olmadan yapıcı angajmana verilen destek’ de teyit edildi.

TEK YOL SİYASİ SÜREÇ

Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şöyle konuştu: “Suriye’deki ihtilaf 10 yıldır devam ediyor. Bunun temel nedeni, Suriye halkının meşru isteklerinin göz ardı edilmesidir. Tek yolun, BMGK 2254 sayılı kararı temelinde siyasi süreç olduğunun farkındayız. Bugün bir kez daha vurguladık. BM parametreleri temelinde siyasi çözümü hedefleyen tüm uluslararası girişimleri destekliyoruz. Bu amaçla iki Astana garantörü olarak Türkiye ve Rusya uzun zamandır İran’la birlikte çalışıyor. Katar’la da Suriye’de siyasi çözüm ve insani krizin hafifletilmesi konularında iş birliğimiz devam ediyor. Katar ile Suriye konusunda yeni bir üçlü istişare süreci başlattık. Üçlü formattaki toplantıları düzenli şekilde devam ettirme kararı aldık ve bir sonraki Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı Türkiye’de gerçekleştirme konusunda anlaştık.”

ASTANA SÜRECİNE DESTEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Rusya, Türkiye ve Katar’ın müşterek hedefleri, az önce kabul ettiğimiz ortak bildiride belirtildi. Bildiride, terörün her türlüsüyle mücadele etme, Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit altına atan ayrılıkçı planlara karşı koyma konusundaki kararlılık teyit edildi” dedi. Lavrov, Rusya-Türkiye-Katar şeklindeki yeni formatın bir yıldan uzun süre önce oluşturulduğunu ve Astana formatının yerine geçmediğini de vurgularken, yeni girişimin Ankara-Moskova-Tahran üçgenindeki Astana sürecine takviye olacağını söyledi. Lavrov, üç ülkenin Suriye’de ortak kara devriyesi gerçekleştirmesinin öngörülmediğini de belirtti.

‘ARAP TOPRAKLARININ BİRLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ’

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ise toplantıda ‘Suriye dosyasını ve insani durumu’ ele aldıklarını söyledi. Üçlü toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldığını belirten Al Sani, krizin askeri yöntemlere başvurulmadan çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi. Al Sani, “Katar’ın neden Suriye’de bir askeri üssü olmadığı” sorusuna “Suriye’de askeri varlığımızın olmasına gerek yok. Arap topraklarının birliğini destekliyoruz. Suriye bir Arap ülkesidir” yanıtını verdi.

RUSYA’DAN DOHA İLE ENERJİ GÖRÜŞMELERİ

Suriye krizini görüşmek üzere ilk defa üçlü olarak bir araya gelen Türkiye, Rusya ve Katar’ın, Suriye’nin bölünmesine karşı ortak bildiri imzalaması bölgede dikkat çekici bir hamle olarak değerlendirildi. Türkiye ile Katar’ın uzun süredir yakın ilişkileri olsa da, bölgede Rusya’nın ortaklığına ilişkin, jeopolitik çıkarların yanında enerji konusu da öne çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar temasları sırasında, Doha yönetimiyle enerji kaynaklarını da görüştü. Körfez bölgesinde bir numaralı LNG ihracatçısı olan Katar, Rus Gazprom şirketinin boru hattı ihracatını bir yıldan uzun bir süredir sekteye uğratmıştı. Rusya, tıpkı petroldeki OPEC oluşumu gibi, doğalgaz ihracatçısı ülkelerle doğalgaz birliği kurulmasını hedefliyor. (Nerdun HACIOĞLU)