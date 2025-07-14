Suriye'de çatışma: Aşiretler arasında kurşun yağdı... 'Ölü ve yaralı sayısı artabilir'

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Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Dürzi ve Bedevi aşiretler arasında silahlı çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çatışmalar her iki tarafın birbirine ait araçlara el koymasıyla başladı. Taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede ağır silahlı çatışmaya dönüştü.

Orta ve ağır silahların kullanıldığı bildirilen çatışmada, en az 37 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişi ise yaralandı.

AFP'de yer alan habere göre; ölenlerin 27'sinin Dürzi, 10'unun ise Bedevi olduğu ve hayatını kaybeden 2 kişinin ise çocuk olduğu belirtildi.

Ölü ve yaralıların çoğunun silahlı gruplara mensup kişilerden oluştuğu, ancak bazı sivillerin de çatışmalardan etkilendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, çıkan çatışmanın ardından savunma bakanlığıyla koordinasyon halinde bölgeye asker gönderileceğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu birliklerin "çatışmayı çözmek, çatışmaları durdurmak, güvenliği sağlamak, olaylardan sorumlu olanları takip etmek ve yetkili yargı organlarına sevk etmek amacıyla bölgeye doğrudan müdahalede bulunacağı" belirtildi.

Kentteki hastanelerde yaralıların tedavisi sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye Eğitim Bakanlığı, yapılması planlanan resmi ortaokul sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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VALİDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Suveyda Valisi Mustafa Bekkur yaptığı yazılı açıklamada, sağduyu ve diyalog tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Bekkur, Şam-Suveyda yolunda meydana gelen silahlı saldırı, bunu takip eden adam kaçırma olayları, silahlı çatışmalar ve masum sivillere ait araçların gasp edilmesi gibi gelişmelerin kenti derinden sarstığını belirtti.

Mevcut krizi aşmanın en sağlam yolunun aklıselim ve diyalog olduğuna işaret eden Bekkur, barışçıl çözüm çabalarına açık olduklarını bildirdi. Vali Bekkur, "Bu zor süreci aşmamız için en sağlam yol olduğunu vurguluyoruz. Islah, devletin inşası ve tüm Suriyeliler için daha iyi bir yaşamın temellerini atma gayesi taşıyan herkese elimizi uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

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Bekkur, ayrıca gerilimi düşürmek amacıyla yerel ve aşiret düzeyinde sürdürülen girişimlere destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerilimi azaltmak için yerel ve aşiret düzeyinde sarf edilen tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Devlet, vatandaşların haklarını koruma ve gasp edilen hakların iadesi konusunda taviz vermeyecektir. Aynı zamanda fitne tohumları ekmeye veya olayları çıkmaza sürüklemeye yönelik girişimlere karşı da ciddi şekilde uyarıyoruz."