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Suriye’de captagon fabrikası bulundu... ‘Esad’ın kardeşine ait’ iddiası

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#Suriye#Esad#Trump
Suriye’de captagon fabrikası bulundu... ‘Esad’ın kardeşine ait’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

Suriye’de muhalif güçler, Beşar Esad ailesine ait konutlardan birinde devasa bir captagon uyuşturucu fabrikasının ele geçirildiğini belirtti.

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Sosyal medyada yayınlanan videolarda fıçılar ve poşetler içerisinde yüzlerce narkotik hap ve çeşitli malzemelerin bulunduğu terk edilmiş bir fabrikanın görüntüleri paylaşıldı. Fabrikanın Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a ait olduğu öne sürüldü. İç savaşla beraber ekonomisi zayıflayan Esad yönetiminin en büyük gelir kaynaklarından birinin Körfez ülkelerine uyuşturucu hap satışı olduğu belirtiliyordu.

PİYASASI FELÇ OLDU

Avrupalı kaynaklar, ülkedeki captagon üretiminin rejimin devrilmesiyle neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. 2021’de Suriye hükümetinin Captagon satışından elde ettiği gelirin 5 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı. İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği, 2023’te Beşar Esad’ın iki kuzeninin de bulunduğu bazı kişilere, captagon ticaretine karıştıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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#Suriye#Esad#Trump

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