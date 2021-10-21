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Suriye'de can pazarı! Rejim pazar yerini vurdu: 13 ölü

#Suriye#Rejim#Bomba
Suriyede can pazarı Rejim pazar yerini vurdu: 13 ölü

Suriye Anayasa Komitesi Cenevre’de toplantılarına devam ederken, dün Suriye’de şiddet arttı. Beşar Esad rejimi, İdlib’in güneyinde bir pazaryerine topçu saldırısı düzenledi, 4’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti. Başkent Şam’da da askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi öldü.

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Suriye Anayasa Komitesi’nin altıncı tur toplantıları Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde sürerken, Beşar Esad rejimi İdlib’i kana buladı. Rejimin dün İdlib’in güneyinde bulunan Eriha ilçesindeki bir pazaryerine düzenlediği topçu saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 35 sivil de yaralandı. Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, hayatını kaybedenler arasında dört çocuk ve bir de kadın olduğunu bildirdi. BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Yardımcısı Mark Cutts, saldırıyı “şoke edici” olarak nitelerken, saldırının pazaryerini ve öğrencilerin okula gittikleri yolu hedef aldığını belirtti.

Suriyede can pazarı Rejim pazar yerini vurdu: 13 ölü

ŞAM’DA ASKERİ OTOBÜSE SALDIRI

Esad rejiminin kontrolündeki başkent Şam’da dün bir askeri otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Rejim yanlısı haber ajansı SANA, Şam kent merkezinde rejim unsurlarını taşıyan askeri bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini duyurdu. Haberde, iki adet patlayıcıyla düzenlenen saldırıda en az 14 kişinin öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayın Şam’da son yıllardaki en ölümcül saldırı olduğu belirtilirken, saldırının sabah saatlerinde oldukça kalabalık bir otobüs transfer noktasında gerçekleştiği kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ÖĞRETMENİN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

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BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise saldırıda hayatını kaybeden dört çocuğun öğretmenlerinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin ölmeden önce sosyal medya hesabından yazdığı ifadeler yürek burktu. Öğretmen Kamar Hafız’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Problemlerden uzak, uzun bir yolculuğa çıkmak iyi gelir” ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Kamar öğretmenin paylaşımı, pek çok Suriyeli tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

BM’DEN ‘ÇATIŞMALAR ARTIYOR’ UYARISI

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suriye’nin kuzeybatısında devam eden ve giderek artan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirtti. Haq, İdlib’in farklı yerlerinde ve Halep’in batısında da çatışmalar yaşandığını belirterek ülkenin kuzeybatısında Mart 2020’deki ateşkesin ardından çatışmaların arttığına dikkat çekti. Rejimin İdlib’deki saldırısını kınayan Haq, tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve sivillere rastgele saldırılardan kaçınılması çağrısı yaptı.

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#Suriye#Rejim#Bomba

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