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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Suriye'de bombalı terör saldırısı: 2 yaralı

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Suriye'de bombalı terör saldırısı: 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, park halinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında yaralanan 2 sivil hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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