Suriye'de bombalı saldırı: Savunma Bakanlığı otobüsü hedef alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 15:46

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kırsalında Suriye Savunma Bakanlığı’na ait bir otobüse gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 9 asker de yaralandı.

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kırsalında Suriye Savunma Bakanlığı’na ait bir otobüse bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Suriye basını, olayda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının Deyrizor ile El Mayedin kentlerini birbirine bağlayan yola tuzaklanan bombanın otobüsün geçişi sırasında patlatılması ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

Saldırı sırasında petrol tesislerini koruma görevinde olan askerlerin evlerine döndüğü aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

