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Dünya
İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Suriye'de bir patlama daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Suriye'de bir patlama daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Hatay Valiliği, Suriye’de Afrin merkezdeki Azez yolunda bombalı aracın patlatılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bugün Suriye'nin El Bab kentinde de bir patlama yaşanmıştı.

Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "24.11.2020 günü saat 16.35 sıralarında Afrin Merkez Azez yolu üzerinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 2 şahsın hayatını kaybettiği, 17 şahsın çeşitli yerlerinde yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Son dakika... El Babda bomba yüklü araç patladı
Son dakika... El Bab'da bomba yüklü araç patladı
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