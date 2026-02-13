Suriye’de bir dönüm noktası daha... ABD Tenef Üssü’nü Şam güçlerine devretti

Haberin Devamı

SURİYE’de Şam yönetimi ve SDG arasındaki entegrasyon anlaşmasıyla birlikte ABD’nin bölgedeki güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken, bu doğrultuda önemli bir eşik daha aşıldı. ABD ordusu, Suriye’nin Ürdün ve Irak sınırlarının kesişim noktasında bulunan Tenef Üssü’nden çekildi ve Şam güçleri üssü devraldı.Askeri kaynaklar, yaklaşık 15 gün süren planlı bir lojistik sürecin ardından Amerikan güçlerinin üssü tamamen boşalttığını ve askeri konvoyların Ürdün tarafına geçtiğini bildirdi. Suriye Savunma Bakanlığı ise kontrolün iki ülke makamları arasında sağlanan koordinasyonla devralındığını açıkladı. ABD unsurlarının, Tenef’e yaklaşık 22 kilometre mesafedeki Ürdün’de bulunan Kule 22 tesisine konuşlandığı belirtiliyor.

EĞİTİM ÜSSÜYDÜ

2014’te terör örgütü DEAŞ’la mücadale kapsamında kurulan Tenef, yalnızca bir operasyon üssü değil aynı zamanda 55 kilometrelik “çatışmasızlık bölgesi”nin merkezinde yer alan kritik bir askeri kontrol noktasıydı. ABD güçleri Tenef Üssü üzerinden İran destekli kara ikmal hatlarını izliyor, Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik çöl hattını gözetleme balonlarıyla kontrol ediyor ve ABD destekli yerel unsurlara eğitim veriyordu. 2017-2018’de genişletilen tesis, Batı’nın Suriye çölündeki en önemli askeri dayanağı ve İran’ın bölgesel nüfuzuna karşı tampon noktası olarak görülüyordu.

Haberin Devamı

Çekilme, Aralık 2024’te Beşşar Esad’ın devrilmesinin ardından Washington ile Şam arasında hızlanan diplomatik temasların gölgesinde geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Beyaz Saray ziyareti sonrasında Suriye’nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılması ve SDG’nin merkezi kurumlara entegrasyon anlaşması, ABD’nin sahadaki vekil güç modelinden merkezi hükümetle doğrudan işbirliğine yöneldiğine işaret ediyor. Washington, söz konusu anlaşmayı “birlik ve uzlaşı için dönüm noktası” olarak nitelemişti.

STRATEJİK KÜÇÜLME

ABD ordusunun Tenef’ten çekilmesi, Washington’un Suriye’den olası tam çekilmesiyle de bağlantılı olabilir. Amerikan Wall Street Journal gazetesi kısa süre önce Trump yönetiminin Suriye’den “tam çekilme” seçeneğini değerlendirdiğini yazmıştı. Pentagon’un Temmuz 2025 verilerine göre ABD’nin Suriye’de yaklaşık 1500 askeri bulunuyor. Tenef’te ise yaklaşık 200 asker görev yapıyordu. Tenef’in devri ile İran’ı izleme kapasitesini Ürdün’e kaydıran ve Suriye’deki askeri varlığını stratejik ölçekte küçülten ABD, bir yandan da Şam’la fiili normalleşme sürecini sürdürüyor.

Haberin Devamı

ŞARA’YA 5 SUİKAST ÖNLENMİŞ

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi’nin hazırladığı raporda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’ye yönelik geçen yıl 5 suikast girişiminin engellendiği belirtildi. Şara’nın Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde “hedef alındığı” aktarılan raporda, bu girişimlerin, “terör örgütü DEAŞ’ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği” ifade edildi. Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih ​​veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara’nın, DEAŞ’ın “birincil hedefi olarak değerlendirildiği” kaydedildi.

Haberin Devamı

GAZİANTEP’TE KONSOLOSLUK AÇACAK

SURİYE Dışişleri Bakanı E. Hasan Şeybani, 2026 yılının, ‘yeni Suriye dış temsilcilikleri yılı’ olacağını belirterek, Gaziantep’te konsolosluk açmak için çalışma yürüttüklerini duyurdu. Şeybani Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde de konsolosluk için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.