Suriye'de Beşşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 15:33

Suriye'de 2011 yılından bu yana katliamlara öncülük eden devrik rejim lideri Beşşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını ifade eden Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını belirtti.

Dera'da 23 Kasım 2011 tarihinde yaşanan olayların mağdur yakınları, olayı mahkemeye taşımıştı.

