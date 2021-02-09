Suriye’de ABD-Rusya üs yarışı

Batılı kaynaklar, Rusya’nın Hmeymim hava üssü pistini stratejik bombardıman uçaklarını kabul edebilecek şekilde uzattığını bildirirken, Rusya’ya yakın kaynaklar ise ABD’nin Deyrizor bölgesinde yeni hava üssü kurma çalışmaları başlattığını duyurdu.

Suriye ile Doğu Akdeniz bölgesinde hava üstünlüğünü sağlama yarışında ilk adımın Rusya tarafından atıldığını dün The Drive yayını duyurdu. Ticari uydu çekimleri yapan “Planet Labs” şirketinden aldığı Hmeymim Rus askeri üssü görüntülerini yayınlayan The Drive, “Rusya, sessiz sedasız Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nün iki pistinden birini 300-500 metre uzatarak toplam uzunluğu 3.2 kilometreye ulaştırdı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI

Yeni uzunluk yakın zamanda buraya stratejik bombardıman uçakları TU-22MZ, TU-95MS ve TU-160’ların inebileceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni pist Rusya tarafından kullanılan dünyanın en büyük nakliye uçağı AN-124 için de uygun hale geliyor. Hmeymim üssünün genişletilmesi askeri bakımdan sadece Suriye hava sahasını değil, tüm Doğu Akdeniz bölgesini de ilgilendiriyor. Elden geçirilen Suriye’deki Rus hava üssüne ayrıca savaş gemisi avcısı TU-124 uçakları da konuşlandırılabilecek. Bu uçaklar sayesinde Rusya en azından Doğu Akdeniz bölgesinde havadan deniz trafiğini de kontrolü altına alabilecek” tespitinde bulundu.

Rusya ise Suriye’de hava üstünlüğü için ABD’nin de yeni adımlar attığını duyurdu. Rus Lenta.ru haber sitesi, Suriye’deki kaynaklara dayanarak Amerika’nın ülkenin doğusundaki Deyrizor bölgesinde al Omar petrol yatakları yakınına yeni hava üssü kurmaya başladığını duyurdu. ABD’nin burada kuracağı hava üssünün 1.4 kilometre uzunluğunda piste sahip olacağı belirtildi.