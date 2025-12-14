Suriye’de ABD askerlerine saldırı... 2 ABD askeri ve 1 personel öldü

Haberin Devamı

TOPLANTI YAPIYORLARDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) saldırıda 2 ABD askeri ve 1 tercümanın öldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını açıkladı. Suriye haber ajansı SANA’da, iki Suriyeli askerin yaralandığını duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, “Saldırı, Palmira’daki bir Suriye üssünde, ABD’li ve Suriyeli askerler toplantı yaparken meydana geldi. Askerler, bölgede DEAŞ’a yönelik operasyonlar için çalışıyordu” dedi. Saldırganın öldürüldüğü, olayı tek başına gerçekleştirdiği ve DEAŞ mensubu olduğu öğrenildi.

Amerikan helikopterleri, yaralıları ABD’nin ülkenin güneyinde bulunan Tanf üssüne tahliye ettiği bildirildi. Olayın ardından Irak’a sınır Deyrizor ila Şam arasındaki uluslararası yolda trafik geçici olarak durduruldu ve bölgede yoğun hava hareketleri gerçekleştirildi.

MİSİLLEME SÖZÜ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Misilleme yapacağız” dedi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da saldırıyı ‘şiddetle kınadıklarını’ vurguladı. Suriye güvenlik güçleri, DEAŞ’a yönelik ABD liderliğindeki koalisyona dahil olduktan sonra ortak operasyonlar son dönemde sıklaşmıştı. Ülke, 14 yıllık iç savaşın ardından yeniden toparlanma sürecine girerken, güvenlik ve ekonomik açıdan zorluklarla da karşı karşıya.