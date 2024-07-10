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Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki uçuşlar 13 yıl sonra yeniden başladı

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#Suriye#Suudi Arabistan#Ticari Uçuş
Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki uçuşlar 13 yıl sonra yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 14:41

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki düzenli ticari uçuşlar yaklaşık 13 yıl aradan sonra yeniden yapılmaya başladı.

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Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulması çerçevesinde bugün itibarıyla yaklaşık 13 yıl aradan sonra ticari uçuşlar yeniden başladı.

Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Suriye Havayolları’na ait ilk uçak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Suriye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Ayman Soussan yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasının iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde atılan yeni bir adım daha olduğunu söyledi.

Öte yandan, Suriyeli hacı adayları, geçtiğimiz ay hac ibadeti için Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşla seyahat etmişti.

Suudi Arabistan 2012 yılında Esad'ın Arap Baharı ayaklanmaları sırasında protestoculara sert müdahalesi ve baskıları nedeniyle Suriye ile ilişkilerini kesmişti. Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok Arap ülkesi Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeye başlamıştı.

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#Suriye#Suudi Arabistan#Ticari Uçuş

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