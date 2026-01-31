Suriye ve SDG anlaştılar

Haberin Devamı

Suriye devlet televizyonu ve terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardığını duyurdu.

SDG ÇEKİLECEK

Bu kapsamda “temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda” anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Son haftalarda SDG’ye karşı geniş çaplı bir harekât başlatan Suriye Ordusu, SDG’nin Kobani, Haseke ve Kamışlı’ya çekilmesine yol açmıştı.

TÜMEN HALİNDE KATILIM

Anlaşmada ayrıca, “bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, SDG’ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Ayn el Arab (Kobani) güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı” kaydedildi. Suriye-SDG görüşmeleri, Şam’ın SDG mensuplarının bireysel olarak orduya katılımını buna karşılık SDG’nin tümen halinde katılma talepleri yüzünden gecikmeye uğramıştı.

ÖZERK YÖNETİMİN SONU

Bunun yanı sıra anlaşma, SDG’nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil personelin mevcut görevlerini korumasını da kapsıyor. Mutabakat ayrıca Kürt toplumunun medeni ve eğitim alanındaki haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilmiş kişilerin kendi bölgelerine geri dönüşünün sağlanmasını da öngörüyor. Suriyeli yetkililer, söz konusu anlaşmanın Suriye topraklarının birliğini pekiştirmeyi, hukukun uygulanmasını sağlamayı ve bölgedeki entegrasyonu tamamlamayı hedeflediğini; taraflar arasındaki iş birliğinin artırılarak ülkenin yeniden inşası için ortak çabaların birleştirileceğini vurguladı.

YETKİ ŞAM’A GEÇİYOR

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, X’ten yaptığı paylaşımda Şam yönetimi ile SDG mutabakatı sonrasında ülkedeki tüm bölgelerin hükümetin kontrolüne geçeceğini belirtti. 18 Ocak’ta varılan uzlaşmada sınır kapıları ve petrol bölgelerinin Şam’a devredilmesi öngörülmüştü. Ancak bu mutabakatın uygulanmasında çıkan pürüzlerin ardından Suriye ordusunun harekete geçmesi üzerine SDG, Haseke ve Kamışlı ile Ayn el Arab’a çekilmişti, geçen pazar günü de ateşkesin 15 gün uzatılmasına karar verilmişti.

SDG lideri Mazlum Abdi ve işgal altındaki bölgenin yöneticilerinden İlham Ahmed, 27 ile 29 Ocak’ta Şam’da Suriyeli yetkililerle görüşmüştü. İlham Ahmed dünkü açıklamasında mutabakat için arabuluculuk yapan ABD ve Fransa’ya teşekkür ederek bu ülkelerin entegrasyon sürecinin ilerlemesinde garantör rolü oynamasını umduklarını kaydetti.

MÜZAKERE GEREKTİRECEK

Suriye devlet medyasına konuşan bir hükümet kaynağı “devletin tüm sivil ve hükümet kurumlarının yanı sıra (sınır) geçiş noktalarının kontrolünü sağlayacağını” söyledi. Suriye’deki entegrasyon müzakerelerini yakından izleyen uzmanlar, dün açıklanan uzlaşmanın ileri bir mutabakat gibi göründüğünü, ancak entegrasyonun sağlanması ve mutabakatın uygulanması için yeni müzakerelere ihtiyaç duyulacağına dikkati çektiler.

ABD’Lİ BÜYÜKELÇİ ‘TARİHİ DÖNEMEÇ’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, X’te yaptığı açıklamada, anlaşmanın “tüm Suriye topluluklarının kapsayıcılığı, karşılıklı saygı ve kolektif haysiyetine yönelik ortak taahhüdü yansıtan” “tarihi bir dönüm noktası” olduğunu belirtti. Anlaşmanın SDG yetkililerine yüksek seviyelerde Suriye’ye katkıda bulunma imkanı tanıyacağını belirten Barrack, “Her iki taraf da cesur adımlar attı: Suriye hükümeti anlamlı bir şekilde kapsayıcılığı ve hakları genişletme yolunda ilerlerken, Kürt toplulukları da katkılarını onurlandıran ve ortak iyiliği ilerleten birleşik bir çerçeveyi benimsedi” dedi.

BARZANİ’DEN DESTEK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye ile SDG anlaşmasını desteklediklerini belirterek “Bu anlaşma, barışçıl çözüm ve gerginliklerin sona erdirilmesi yönünde atılmış önemli ve doğru bir adımdır” ifadesini kullandı.