Suriye Ulusal Müzesi soyuldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00

SURİYE’nin başkenti Şam’da yer alan Ulusal Müze’de hırsızlık yaşandığı açıklandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken soygunla, iç savaş sonrası yeniden açılan ülkenin en büyük müzesinde güvenlik kaygıları yeniden gündeme geldi. Soygunun pazartesi sabahı erken saatlerde ortaya çıkmasının ardından Ulusal Müze kısa süreliğine kapatıldı. Müze, ülkenin 14 yıllık iç savaştan ve geçen yıl 54 yıllık Esad rejiminin çöküşünün ardından toparlanmaya çalıştığı ocak ayında yeniden kapılarını açmıştı. Suriye Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bir yetkili yaptığı açıklamada, soygunda Roma dönemine ait altı mermer heykelin çalındığını söylerken, Suriye resmi ajansı SANA’ya konuşan Şam Valiliği İç Güvenlik Komutanı Usame Muhammed Hayr Atika ise müze görevlileri ve bazı kişilerin sorgulandığını belirtti.

