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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 02:52 | Son Güncelleme:

Suriye topraklarından İsrail'in güneyine füze saldırısı

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Suriye topraklarından İsrail'in güneyine füze saldırısı

İsrail, Suriye'den atılan bir karadan havaya füzenin ülkenin güneyine düştüğünü, buna karşılık füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından İsrail'in güneyindeki Negev (Necef Çölü) bölgesine havadan karaya bir füze saldırısının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kısa bir süre önce Negev bölgesine Suriye'den atılan karadan havaya bir füzenin ateşlendiği tespit edildi." denildi.

Füzenin ateşlendiği bataryanın vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Buna karşılık, İsrail ordusu füzenin ateşlendiği batarya ile Suriye'ye ait bölgedeki diğer karadan havaya füze bataryalarını vurdu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

SURİYE REJİMİNİN RESMİ AJANSI SALDIRIYI DUYURDU

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail'in, Şam kırsalındaki Dumayr bölgesine füze saldırısı düzenlediğine vurgu yapılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerine karşılık veriyor." ifadelerine yer verildi.

Şam çevresinde Suriye ordusunun yanı sıra, İran Devrim Muhafızlarına yakın grupların da konuşlu olduğu belirtiliyor.

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