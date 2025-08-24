Suriye paradan 2 sıfır atıyor

×
Ağustos 24, 2025 07:00

Suriye’nin ekonomik istikrar sağlamak üzere para biriminden iki sıfır atmaya hazırlandığı iddia edildi.

Söz konusu adım, 14 yıl süren ve Aralık ayında dönemin Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesiyle sona eren çatışmaların ardından satın alma gücü rekor seviyelere gerileyen Suriye Lirası’nı güçlendirmeyi amaçlıyor.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada ülkenin parasal ve mali reform süreci kapsamında yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta” basılacağını açıkladı. Basılacak para miktarının ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre “titizlikle” belirleneceğini aktaran Husariyye, ilk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürüleceğini, mevcut banknotların ise dolaşımdan çekilmeyeceğini ifade etti. Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını kaydetti. Halihazırda 1 dolar, 13 bin Suriye lirası seviyesinde.

