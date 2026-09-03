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Suriye ordusu terör örgütü YPG'nin silahlarını teslim almaya başladı

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#YPG Terör Örgütü#Suriye Ordusu#Silah Teslim Süreci
Suriye ordusu terör örgütü YPGnin silahlarını teslim almaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 15:46

Terör örgütü YPG'nin elindeki ağır silahları Suriye ordusuna teslim etmeye başladığı bildirildi. Silah teslim sürecinin, Suriye'nin Haseke ilinde devam ettiği kaydedildi.

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Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'nin kendini "feshettiğini" açıklamasından sonra, Haseke'de örgütün elindeki ağır silahları teslim almaya başladığı ifade edildi.

Suriye ordusunun, söz konusu kentte YPG'den aldığı ağır silahlar arasında, çeşitli zırhlı araçlar, tank, havan, ağır makineli tüfekler ile uçaksavarlar bulunuyor.

Ayrıca Suriye ordusu, YPG'nin Esad rejiminin devrilmesinin ardından bazı askeri hava üslerinden yağmaladığı hava savunma sistemlerine de el koydu.

Suriye ordusu terör örgütü YPGnin silahlarını teslim almaya başladı

SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

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Suriye hükümeti, geçen aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı.​​​​​​​

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri de 1 Eylül'de Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç göndermişti.

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#YPG Terör Örgütü#Suriye Ordusu#Silah Teslim Süreci

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